Woede in Spanje: groep besmette Nederlanders ontduikt quarantaineplicht

De Spaanse autoriteiten hebben internationaal alarm geslagen vanwege een groep besmette Nederlanders. De Nederlanders bij wie corona was geconstateerd, hebben hun vakantiehuis verlaten. Daarmee onttrekken zij zich aan de quarantaineplicht. De overtreding wordt hoog opgenomen in Spanje, meldt de NOS.

De groep verbleef in een landhuis in het dorp Navas del Madroño toen een van hen ziek werd en positief testte, melden Spaanse media. Vervolgens bleken nog eens vijf groepsgenoten positief. Woensdag werden de besmettingen vastgesteld, maar medewerkers van de gezondheidsdiensten ontdekten gisteren dat ze niet meer in hun verblijf waren. De lokale autoriteiten hebben een internationaal opsporingsbericht uitgedaan, dat op televisie is uitgezonden.

De burgemeester van Navas del Madroño spreekt van een misdaad. Wie in Spanje de quarantaineregels aan zijn laars lapt, kan een boete van 3.000 tot 60.000 euro krijgen. Het aantal coronabesmettingen ligt in Spanje aanmerkelijk lager dan in Nederland.

“Gezocht groep besmette Nederlanders”. Het onderwerp haalt veel Spaanse media. Dit is Antena3 gisteravond. pic.twitter.com/tUppahLjtw — Rop Zoutberg (@zoutberg) November 19, 2021

cc-foto: Marbregal