Woede over massa-kerkdienst in Staphorst

De Dorpskerk in Staphorst heeft na een golf van kritiek besloten toch geen massale zondagsdienst te houden. De kerk kondigde zaterdag aan de dienst gewoon door te laten gaan, maar dan met zeshonderd mensen in plaats van 2.300. In plaats daarvan laat de kerk nu honderd mensen toe, de rest krijgt de gelegenheid om vanuit huis mee te luisteren.

De richtlijnen van het RIVM waren duidelijk: om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden bijeenkomsten met meer dan honderd aanwezigen ten strengste afgeraden. Een aantal dat nog steeds aan de hoge kant is in vergelijking met de maatregelen die in andere door het virus getroffen landen worden genomen. Maar de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst had zelfs aan die soepele richtlijn geen boodschap en besloot alleen de zitvakken op te delen in clusters van honderd personen per vak. Verder liet de kerk weten niet te zorgen voor begeleiding bij de in- en uitgang zodat mensen niet met meer dan honderd tegelijk door de deur zouden gaan. Daarnaast werd uitgenodigd tot een samenkomen van kerkgangers na de dienst.

Op sociale media, maar ook in Staphorst zelf, ontstond onrust over het gebrekkige inschattingsvermogen van het kerkbestuur. Een gesprek volgde tussen het bestuur en de burgemeester en fractievoorzitters van de gemeenteraad van Staphorst. Daarop werd besloten alsnog het advies van het RIVM te volgen. De secretaris van de kerk Albert Bouwman laat tegenover het AD weten geschrokken te zijn van de reacties: ‘Natuurlijk hadden we wel wat reacties verwacht, maar dit was wel erg heftig.’

Bouwman liet ook weten dat hoewel de kerk zijn verantwoordelijkheid neemt tegenover de gemeenschap, ‘de Heer regeert boven alles en dat hij in die zin waakt over de gezondheid’. Eerder al liet ook het Reformatorisch Dagblad in een hoofdredactioneel commentaar weten dat het wat hen betreft uiteindelijk God is die bepaalt wie er wel en niet ziek wordt. Die krant ging echter nog wat verder en schreef dat het coronavirus een straf van God is voor bijvoorbeeld abortus of euthanasie.

