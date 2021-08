Er wordt kritisch tot regelrecht boos gereageerd op de stap van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om per direct ontslag te nemen en per 1 oktober aan de slag te gaan bij een lobbyorganisatie van grote energiebedrijven. Vereniging Energie-Nederland vertegenwoordigt onder meer Shell, Eneco, Vattenfall, Essent en het Russische Gazprom.

CDA-europarlementariër steekt haar afkeuren niet onder stoelen of banken. “Sorry, ik vind dit dus niet kunnen. Je neemt je verantwoordelijkheid serieus en maakt je job af. Bovendien roept een overstap naar een sector waar je als minister mee bezig was vragen op. In de EU zijn hier regels voor: er geldt een afkoelperiode voor eurocommissarissen voordat ze een dergelijke overstap kunnen maken. Hoog tijd dat NL zich hierdoor laat inspireren!”

Tom-Jan Meeus, parlementair redacteur van NRC wijst er op dat de circulaire waarin werd bepaald dat bewindspersonen na hun vertrek twee jaar lang niet mogen lobbyen op voormalige beleidsterreinen eind 2019 in alle stilte is ingetrokken.

Zijn collega Mark Lievisse Adriaanse denkt dat de overstap bijdraagt aan verlies van vertrouwen.

SP-Kamerlid Renske Leijten constateert dat met de transfer van de minister de zogeheten ‘nieuwe bestuurscultuur’ die Rutte beloofde steeds verder uit zicht raakt.

Ze merkt ook op dat een dag eerder plannen bekend werden om dat de regering miljarden gaat uittrekken voor het verduurzamen van de energiesector.

Laurens Dassen van Volt zegt dat je een dergelijke wisseling niet moet maken als die twijfel oproept.

De anti-corruptie organisatie Transparency International verklaart: “De Vereniging Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven (met oa Shell, BP, Essent, RWE, Enneco en Gazprom) koopt met oud-minister Cora van Nieuwenhoven als voorzitter nog meer invloed op Nederlands beleid en wetgeving dan ze al hadden.”

Het AD meldt:

De overstap van Van Nieuwenhuizen naar de energielobby is extra saillant, omdat zij begin dit jaar korte tijd de scepter zwaaide over het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dat ministerie gaat over alles wat met energie te maken heeft, zoals de gaswinning, elektriciteitsnetwerken en klimaatmaatregelen. Nadat VVD-minister Eric Wiebes was opgestapt vanwege de toeslagenaffaire, verving Van Nieuwenhuizen hem voor vijf dagen. ,,Maar dat was alleen op papier’’, laat Van Nieuwenhuizen vandaag weten. ,,Ik ben niet eens bij dat ministerie binnen geweest.’’ Een bron op het ministerie bevestigt die lezing, maar zegt dat Van Nieuwenhuizen in die vijf dagen wél stukken heeft gelezen en afgedaan. En ook in haar rol als minister van Infrastructuur heeft ze veel kennis over de energiesector én alle klimaatplannen van het kabinet. ,,Zij weet bijvoorbeeld dat we de kleine gasvelden in Nederland niet kunnen sluiten’’, zegt de bron. ,,Dat zou miljarden kosten. Die informatie is voor de olie- en gasbedrijven waardevol.’’