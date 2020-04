Voetbalcommentator: burgemeester Eindhoven ‘moet zijn mond houden’

Arno Vermeulen, voetbalcommentator bij de NOS, wordt op sociale media overladen met kritiek, nadat hij zondagavond de Eindhovense burgemeester John Jorritsma de mantel uitveegde. Jorritsma had het gewaagd te zeggen dat de bestrijding van het coronavirus nu even belangrijker is dan voetbal, en dat schoot Vermeulen in het verkeerde keelgat.

De voetbalcommentator zei dat hij nog nooit eerder van Jorritsma had gehoord, maar noemde hem desalniettemin een “demagoog” die “krankzinnige uitspraken” doet en daarom “zijn mond moet houden”. Op Twitter wees communicatiedeskundige Lars Duursma erop dat Jorritsma, anders dan Vermeulen, beslissingen moet nemen over leven en dood.

"Ik had nog nooit van hem gehoord, hij moet z'n mond houden" 🤦🏻‍♂️ Even voor de duidelijkheid: John Jorritsma neemt als burgemeester en vz Veiligheidsregio beslissingen over leven en dood Arno Vermeulen heeft als beroep dat hij mag vertellen hoe de rechtsback van PEC Zwolle heet pic.twitter.com/ms4VO3xBFj — Lars Duursma (@LarsDuursma) April 12, 2020

Volgens Vermeulen zal de KNVB de beslissing om de competitie te vervolgen laten afhangen van het regeringsbeleid en het RIVM. Dat de Eindhovense burgemeester ook zijn mening geeft over de plannen van de KNVB om half juni weer te beginnen met betaald voetbal is volgens Vermeulen ingegeven door profileringsdrang.

Jorritsma verklaarde vorige week dat het veel te vroeg is om er nu al te praten over een competitiehervatting in juni. Zelfs als de wedstrijden zonder publiek worden gespeeld, kan dat volgens hem gevaarlijke situaties opleveren. “Als er gevoetbald wordt, zal de twaalfde man zich naar de stad bewegen. Mensen gaan samenscholen rond het stadion. Ik ga dat niet faciliteren”, zei Jorritsma vrijdag in het Eindhovens Dagblad.

De burgemeester is boos op de KNVB, die over twee maanden weer wil voetballen. “De KNVB mag zich realiseren dat er op dit moment elke dag meer dan honderd mensen aan het virus overlijden en dat de ic’s vol liggen met mensen. Wat is voetbal dan nog?”

Overigens hebben ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de Bredase burgemeester Paul Depla kritiek op Jorritsma. Halsema verklaarde op de Amsterdamse zender AT5 dat de Eindhovense burgemeester met zijn kritiek op de KNVB voor zijn beurt sprak. “We hebben een landelijke afspraak gemaakt als burgemeesters, samen met het kabinet, dat we daar op dit moment geen uitspraken over doen. Daar heeft de burgemeester van Eindhoven zich niet aan gehouden.”

Echt ongekend hoe @arnovermeulen op prime time NPO TV mag spugen in het gezicht van personen met functies die 24/7 bezig zijn met zaken van levensbelang. Schandalig optreden. #studiosport — Jop Wieffer (@Swieffel) April 12, 2020