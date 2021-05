Woedende reacties op Israël-tweet Rutte: ‘Je bent een schoft’

De tweet van Mark Rutte van vrijdagavond begon nog veelbelovend. Hij schreef dat hij “zeer bezorgd” was “over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza”. Maar in de tweede zin van zijn bericht legde hij al meteen alle verantwoordelijkheid voor het geweld bij een partij. “Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging.”

Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit. — Mark Rutte (@MinPres) May 14, 2021

Ruttes ontkenning van de Israëlische rol in de gewelddadigheden zet kwaad bloed op sociale media. “Waarom noemt de premier het niet ‘onacceptabel’ dat Israël doorgaat met annexaties?”, vraagt GroenLinks-buitenlandwoordvoerder Tom van der Lee.

Natuurlijk, delen wij de zorg over het ernstige geweld, sterker nog beide zijden moeten daar onmiddellijk mee stoppen! Maar waarom noemt de premier het niet ‘onacceptabel’ dat Israël doorgaat met annexaties? De recente provocatie hierop is de aanjager van de huidige escalatie? https://t.co/xGOVB5WxXb — Tom van der Lee (@TomvanderLee) May 14, 2021

BIJ1 spreekt van “een verwerpelijk standpunt” van Mark Rutte. De partij toont zich verbolgen over “een demissionair minister-president die zich namens Nederland achter etnische zuivering en apartheid schaart.”

Een demissionair minister-president die zich namens Nederland achter etnische zuivering en apartheid schaart. Een verwerpelijk standpunt waar BIJ1 afstand van neemt. Wij zijn solidair met de Palestijnen en veroordelen het leed dat hen wordt aangedaan.https://t.co/3SMmKZZ2Bd https://t.co/zRRuyUHxIj — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) May 14, 2021

Op haar site haalt de partij hard uit naar de Nederlandse politiek die al decennia lang wegkijkt voor de wandaden van Israël.

De Nederlandse politiek is niet aangeslagen op de structurele problemen. Niet op de uitzettingen van Palestijnen uit hun huizen. Niet op de intimidatie van het Palestijnse volk door middel van fysiek en non-fysiek geweld. Niet op de aanvallen op heilig grondgebied in de maand van Ramadan. En niet op de illegale annexatie van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, of het creëren van de openluchtgevangenis die Gaza is. In plaats daarvan wordt er van afschuwelijk incident naar afschuwelijk incident gesprongen, al ruim zeventig jaar lang.

Ook schrijver/dichter Ramsey Nasr heeft geen goed woord over voor de eenzijdige reactie van Rutte: “Even een berichtje om te zeggen dat je een schoft bent. Vrienden met Israël zijn is je goed recht. Etnische zuiveringen bagatelliseren is dat niet.”

Als Rutte zich niet met de cultuur bemoeit, dan komt de cultuur zich wel met hem bemoeien. pic.twitter.com/GjosCmSJck — Erik van Muiswinkel (@erikvmuiswinkel) May 14, 2021

