Woonprotest zwelt aan, grote steden gaan speculanten weren

“We zitten in een enorme wooncrisis,” schrijft GroenLinks-leider Jesse Klaver donderdag in een mail aan zijn aanhang. “Veel te lang zijn woningen behandeld als beleggingsproduct, om winst mee te maken. Sociale huurwoningen worden verkocht, woningcorporaties moeten enorme belastingen betalen waardoor ze veel te weinig nieuwe huizen kunnen bouwen, en investeerders krijgen vrij spel om woningen op te kopen en met woekerwinsten te verhuren. Deze wooncrisis vraagt om een radicale omslag.” Zijn bericht is een oproep om volgende week zondag deel te nemen aan het Woonprotest op de Dam in Amsterdam.

Grote steden en grote gemeenten raken steeds meer in de wurggreep van – buitenlandse – speculanten die grote delen van de woningvoorraad opkopen en de huurprijzen opdrijven. Per 1 januari treedt na lang aandringen bij de regering in Den Haag een wetswijziging in werking die de stadsbesturen minder machteloos moet maken. Steden mogen dergelijke investeerders dan uit bepaalde wijken weren. Bijvoorbeeld door min of meer te eisen dat huiseigenaren hun huizen zelf bewonen.

De NOS zet op een rij hoe de grote steden de nieuwe wettelijke mogelijkheden gaan gebruiken. Amsterdam wil de opkoopbescherming het liefst in alle wijken toepassen “maar we zijn nog aan het onderzoeken of dit haalbaar is”. Rotterdam onderzoekt welke wijken in aanmerking komen. “In sommige wijken, zoals Carnisse, zie je dat in sommige maanden bijna alle woningen worden opgekocht door beleggers. Als starter word je daardoor buitenspel gezet.”

Rotterdam wil de opkoopbescherming tegen speculeren met onze schaarse betaalbare woonvoorraad zo snel mogelijk na de wetswijziging invoeren. Dus per 1 januari 2022.

https://t.co/qL3tiLCine — Judith Bokhove (@judithbokhove) September 2, 2021

Veel steden willen dat gezamenlijk wordt opgetrokken om bij eventuele juridische gevolgen zo sterk mogelijk te staan tegenover de vermogende vastgoedbezitters.

Ook Rotterdam, waar wethouder Wonen is, wil beleggers weren om starters een kans te geven op de woningmarkt. 'Het is gewoon niet eerlijk.'

