Woorden van het Jaar: opmerkelijk verschil tussen Nederland en Vlaanderen

Woordenboekenuitgever Van Dale heeft ‘anderhalvemetersamenleving’ uitgekozen als het Woord van het Jaar 2020. Het woord dat bijna net zo lang is als de afstand die bewaard moet worden, met 26 letters niet eens op een Scrabblebord past en koppenmakers tot wanhoop drijft, kreeg 30 procent van de 12.000 stemmen. Tweede werd ‘fabeltjesfuik’, de term voor mensen die via sociale media de wereld van complotten worden ingezogen. Viruswappie eindigde als derde.

Welk woord heeft de verkiezing Van Dale Woord van het Jaar 2020 gewonnen? Ton den Boon (de Nederlandse hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) vertelt het je in deze video. #WVHJ pic.twitter.com/SrcGKZVg59 — Van Dale Uitgevers (@VanDaleUitgever) December 15, 2020

In Vlaanderen is ‘knuffelcontact’ uitgeroepen tot Woord van het Jaar. Volgens Van Dale is dat een “per­soon, bui­ten de even­tu­e­le le­den van je ge­zin, met wie je nauw (fy­siek) con­tact mag heb­ben, m.n. tij­dens de coronacrisis”. De taaladviseur van de publieke omroep VRT noemt het “een mooi, warm woord dat een leemte in de taal opvult”. Het woord heeft ook nog eens een binnenrijm, constateren de Vlamingen tevreden. Opvallend is de enorme steun voor de term die maar liefst 53,5 procent van de stemmen kreeg. Terwijl het pas in oktober voor het eerst werd gebruikt door de sociaaldemocratische minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Covidioot en hoestschaamte werden tweede en derde met respectievelijk 8,7 en 7,3 procent.

Opvallend is de tegenstelling tussen Nederland en Vlaanderen. Terwijl in het noorden van het Nederlandse taalgebied de nadruk wordt gelegd op afstand is dat in het zuiden juist tegenovergesteld. In Nederland is er zelfs geen enkele aandacht voor het Vlaamse woord, terwijl de internationale pers het juist wel omarmde.

“Knuffelcontact” raakte ook internationaal bekend. Tot in China werd er in de pers over bericht. Niet in Nederland, daar kennen ze enkel het “knuffelmaatje”, maar dat betekent een seksueel contact. En in Franstalig België spreken ze droogweg over “un contact rapproché”.

cc-foto: Patrick Rasenberg