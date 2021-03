Wopke Hoekstra: ‘Koers CDA verschilt fundamenteel van VVD’

Nadat Wopke Hoekstra met kritiek werd overladen over zijn plan om de WW te verhogen maar tegelijkertijd te maximeren op één jaar, benadrukt hij nu de sociale kant van zijn plannen en daarbij vooral de verschillen met de VVD van Mark Rutte. “Het verhaal, de richting en de koers van het CDA is fundamenteel verschillend van de VVD. We geloven allebei in eigen verantwoordelijkheid. Maar daar houdt het voor de VVD wel zo’n beetje op”, zegt de CDA-lijsttrekker in de podcast Betrouwbare Bronnen. “Het CDA is er echt voor die samenleving. Wij kiezen voor het vaste contract. Wij zeggen niet zoals de VVD: laat maar waaien, we gaan door met die flexcontracten.”

Hoekstra wil het roer overnemen van premier Rutte en een kabinet vormen waaraan zo mogelijk VVD, CDA, D66 en ChristenUnie deelnemen. Daarnaast kijkt hij ook naar PvdA en SP. Een van zijn adviseurs is de vorige CDA-premier Jan Peter Balkenende.

Volgens Hoekstra zijn er veel verschillen met de VVD. “Wij hebben een heel ander perspectief op de volkshuisvesting. Er moet veel meer gebouwd worden, maar er moeten ook veel meer zekerheden geboden worden. De VVD is the last man standing als het gaat om dat modieuze en foute idee van het leenstelsel voor studenten. Het CDA was daar vier jaar geleden al tegen. Omdat een jongen of een meisje uit een gezin waarin het geen traditie is om te studeren niet weerhouden mag worden door de gedachte: er komt zo’n enorme rekening achteraan, laten we dat maar laten lopen. De verschillen met de VVD zijn meer dan substantieel. Wij willen een sterke, maar ook eerlijke economie; de middenklasse zekerheden geven.”

Ook vindt Hoekstra dat de VVD te laks is bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de drugshandel. “Het is te lang alleen gegaan over meer blauw op straat. Wat we zien van de drugscriminaliteit is het topje van de ijsberg. We zien het aan de oppervlakte komen met die martelcontainer, schietpartijen, liquidaties op straat; die verschrikkelijke moord op Derk Wiersum. De VVD wil net als wij repressie, maar het CDA wil ook preventie. Dat jongeren hun school niet verlaten. Want jong geleerd is oud gedaan. Op het laatste VVD-congres was bijna de helft voor het legaliseren van softdrugs. Dit is nou precies waar de Italiaanse maffiabestrijders van zeggen: wees nou niet zo naïef. Tachtig, negentig procent van wat er in Nederland geproduceerd wordt gaat naar het buitenland. Daar gaan ze dan gewoon mee door. Bij drugscriminaliteit straft Nederland het lichtst van Europa. Dus wil tuig uit Mexico of Italië of waar dan ook vandaan naar Nederland.”

Hij herhaalt dat het CDA weigert te regeren met PVV en Forum voor Democratie. “Ik was daar in 2010 al tegen, toen de VVD en het CDA met de PVV een gedoogconstructie vormden. Wat Geert Wilders wil, het verbieden van de islam, is niet verenigbaar met het anti-discriminatie artikel 1 van de Grondwet. Het PVV-programma en de rechtsstaat zijn niet met elkaar in balans te brengen. En ook bij Thierry Baudet zet ik in dit opzicht de nodige vraagtekens.”

Hoekstra wil in de kabinetsformatie afspreken dat er een wet komt waarmee antidemocratische partijen verboden kunnen worden. Het gaat volgens hem dan om partijen die zich actief verzetten tegen de democratie en de rechtsstaat. “Bijvoorbeeld als een partij de parlementaire democratie omver wil werpen.”

Volgens Hoekstra is dit laatste bij PVV en FVD niet aan de orde, ook al heeft Baudet gezegd ‘Het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijn, in het parlementarisme kun je geen grote beleidswijzigingen doorvoeren’. Hoekstra: “Het hoeft geen betoog dat ik het daarmee oneens ben. En er is weinig waar mijn bloed zo van gaat koken als van antisemitisme.”

De CDA-lijsttrekker, die in het kabinet Rutte III minister van Financiën is, vindt dat Nederlandse kabinetten te vaak een verkeerd begrotingsbeleid hebben gevoerd. Als het goed ging met de economie gaf de overheid te veel uit en in crisissituaties werd er bezuinigd. Het moet juist andersom, zegt Hoekstra in de podcast. Hij is het eens met de kritiek van economen dat te vaak ‘procyclisch’ is begroot, waardoor het in slechte tijden met de economie onnodig slechter ging. Bovendien waren kabinetten regelmatig ook nog eens ‘penny wise and pound foolish’: “Je moet je niet focussen op de korte termijn overheidsfinanciën. In Rutte II hebben VVD en PvdA dat echt niet verstandig gedaan.”

Volgens Hoekstra hebben premier Rutte en toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ‘voor korte termijn belangen soms onverstandige keuzes gemaakt’. “Zo hebben ze rigoureus bezuinigd op een heel kleine kostenpost: de AIVD. Daar is 40 procent uit gesloopt. Dat betekent dat je allerlei onderzoekslijnen doorknipt en allerlei informanten afstoot. En wat gebeurde er vervolgens in de kabinetsformatie? Daar werd besloten te gaan investeren in de AIVD! In de politiek gaat het heel veel over deze dag en deze week en te weinig over de volgende generatie. Juist dingen die je structureel weet te verbeteren, daar heb je plezier van. Dat is ook de gedachte achter het Nationaal Groeifonds dat ik met Eric Wiebes heb bedacht.”