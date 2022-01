Wouter Bos: kabinet faalt met informatie, had speciale corona-minister moeten komen

Geen video? Klik hier.

Wouter Bos, voormalig vicepremier en oud-leider van de PvdA, geeft bij WNL op Zondag zijn visie op het coronabeleid. Volgens Bos schort het ernstig aan de informatievoorziening door het kabinet en verliest het beleid daarom aan steun onder de bevolking. “Er wordt te weinig verteld. In tijden van crisis kan je beter te veel informatie geven dan te weinig. Eens in de zoveel tijd een persconferentie is niet voldoende.”

Bos pleit ervoor dat het kabinet duidelijker maakt welke afwegingen zijn gemaakt, hoe beslissingen tot stand zijn gekomen. Rick Nieman wil weten of hij dat wel eens heeft laten weten aan Rutte. “Ik sta wel eens in contact met verantwoordelijken,” zegt Bos voorzichtig. “Hun reactie is vaak dat ze er gewoonweg geen tijd voor hebben.” Dat laatste laat volgens hem zien wat een manco is aan de nieuwe ploeg. “Er had een minister speciaal voor corona benoemd moeten worden, die zich alleen daar op richt.”