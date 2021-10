Wouter Koolmees en Johan Remkes nieuwe informateurs

D66’er Wouter Koolmees zal samen met Johan Remkes (VVD) worden voorgedragen als nieuwe informateur. Zij moeten de gesprekken over een coalitie van D66 met een rechtse wolk van partijen begeleiden. Dat meldt RTL Nieuws. Eerder in de formatie was Koolmees al verkenner, nadat zijn partijgenoot Kajsa Ollongren een notitie over een functie elders voor Omtzigt had laten uitlekken.

Dinsdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van Remkes. Die kwam vorige week na een draai van D66-leider Sigrid Kaag tot de conclusie dat er onderhandelingen moeten plaatsvinden over voortzetting van de huidige coalitie.

Met het aanstellen van Koolmees en Remkes als informateurs kunnen de inhoudelijke gesprekken over de vorming van Rutte-IV eindelijk beginnen.