Youp van ’t Hek, Peter Plasman willen rechtszaak tegen pandemieprofiteur Sywert van Lienden

De bekende advocaat Peter Plasman doet aangifte tegen pandemieprofiteur Sywert van Lienden en zijn kompanen omdat zij 28 miljoen aan gemeenschapsgeld wisten binnen te slepen met een uiterst omstreden mondkapjesdeal, onder meer door zich voor te doen als goede doelen organisatie. Youp van ’t Hek die zich net als veel Nederlanders ontzettend kwaad maakt over de praktijken van de pandemieprofiteurs steunt de actie van Plasman. De cabaretier wil eventueel een benefietoptreden verzorgen om de kosten van de procedures tegen Van Lienden te financieren.

Peter Plasman en Youp van 't Hek willen ervoor zorgen dat Sywert van Lienden en zijn kompanen niet wegkomen met de miljoenen die ze hebben verdiend aan de mondkapjesdeal: “Youp van ’t Hek organiseert een benefietconcert als het nodig is," zegt Plasman #jinek pic.twitter.com/lwOhrOQrGi — Jinek (@Jinek_RTL) October 14, 2021

Plasman verklaarde in de talkshow Jinek dat meerdere betrokkenen zich bij hem hebben gemeld die zich slachtoffer voelen van oplichting. Het gaat om personen die te goeder trouw hebben meegewerkt aan de activiteiten van CDA-ideoloog Van Lienden, die in zijn veelvuldige mediaoptredens steeds deed voorkomen alsof hij belangeloos de samenleving diende. Dankzij de hulp van deze nietsvermoedende betrokkenen zouden Van Lienden en kompanen er in geslaagd zijn de miljoenen aan gemeenschapsgeld voor privé-gewin binnen te halen. De order voor mondkapjes betrof een bedrag van 40 miljoen euro. De pandemieprofiteurs staken daarvan 28 miljoen euro in eigen zak via hun bedrijf Relief Goods Alliance. De medische hulpmiddelen, die werden aangeschaft op het hoogtepunt van de coronacrisis, zijn uiteindelijk nooit gebruikt.

Van Lienden dreigt op zijn beurt met rechtszaken tegen mensen die zijn praktijken aan de kaak willen stellen. Eva Jinek vertelde in haar eigen talkshow dat Van Lienden ook met juridische acties tegen haar programma schermt. Cardioloog Angela Maas van het Radboudumc in Nijmegen deelde op Twitter een chat-conversatie waarin te lezen valt dat ook zij door de pandemieprofiteur met juridische stappen wordt bedreigd. Van Lienden zet dat hij niet publiekelijk voor oplichter uitgemaakt wenst te worden.