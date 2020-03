YouTube en Netflix verlagen beeldkwaliteit om netwerk te sparen

Streamingdiensten YouTube en Netflix verlagen voorlopig de beeldkwaliteit van hun aanbod. Daarmee moet worden voorkomen dat de netwerken overbelast raken nu door het coronavirus zoveel mensen thuiszitten.

Donderdag werd daarvoor al een voorstel gedaan in de Europese Commissie in Brussel. Netflix kondigde daarop aan in elk geval de komende dertig dagen de beeldkwaliteit binnen de Europese Unie omlaag te draaien. De kwaliteit blijft volgens het bedrijf wel goed.

Vrijdag maakte Alphabet, het moederbedrijf van YouTube, bekend hetzelfde te doen. In de hele Europese Unie zitten als gevolg van de corona-uitbraak miljoenen mensen thuis. Als gevolg daarvan draaien diensten als YouTube en Netflix overuren.

Bron: HLN / cc-foto: Jade78