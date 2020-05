YouTube verwijdert omstreden Michael Moore documentaire ‘Planet of the Humans’

De door Michael Moore geproduceerde documentaire Planet of the Humans is door YouTube verwijderd wegens inbreuk op het auteursrecht van een milieufotograaf. De Britse fotograaf Toby Smith zag dat in de documentaire zonder toestemming werk van hem is gebruikt en diende op 23 mei een klacht in bij YouTube. Op de beelden die enige seconden getoond worden, zijn mijnbouwwerkzaamheden in Mongolië te zien. “Ik heb direct een klacht ingediend bij YouTube in plaats van de makers te benaderen omdat ik niet geïnteresseerd ben in onderhandelen met hen. Ik steun deze documentaire niet. Ik ben het niet eens met de boodschap en ik hou niet van de misleidende manier waarop feiten worden gebruikt in de verhaallijn,” verklaart Smith in The Guardian.

De makers op hun beurt doen een beroep op citaatrecht. Regisseur Jeff Gibbs zegt de kwestie zo snel mogelijk te willen oplossen om de documentaire opnieuw online te krijgen. Hij spreekt van een poging tot censuur en het hinderen van het debat over ‘groen kapitalisme’.

Prominente klimaatexperts, zoals de journalist George Monbiot, hebben de film bekritiseerd vanwege de vele fouten. Zij stellen dat de maker de verhalen van de fossiele industrie napraat en veel van zijn ‘onthult’ reeds lang achterhaald zijn.

cc-foto: Blink O’fanaye