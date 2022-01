Zangeres laat zich expres met Covid besmetten voor herstelbewijs en sterft

De Tsjechische volkszangeres Hana Horka (57) is overleden, nadat ze zich opzettelijk met Covid-19 had laten besmetten. Dat heeft haar zoon Jan Rek aan de BBC laten weten. Horka was ongevaccineerd en hoopte na haar besmetting op een herstelbewijs om zo weer toegang tot het uitgaansleven te krijgen.

Volgens Rek liep Horka corona op via hem en zijn vader, die allebei besmet raakten met Kerst, maar ook allebei gevaccineerd waren. Horka besloot daarop zoveel mogelijk in de buurt van het tweetal te blijven om maximaal blootgesteld te worden aan het virus. Nadat ze inderdaad besmet bleek, liet ze via sociale media weten dat ze herstellende was. “Straks kan ik weer naar het theater, de sauna, een concert,’ schreef Horka. Twee dagen later stierf ze.

Horka maakte deel uit van de groep Asonance, een van ’s lands oudste folklore muziekgroepen. Zoon Rek maakt de BBC duidelijk dat Horka weliswaar tegen vaccinaties was, maar geen aanhanger was van de vele wilde complottheorieën die rondgaan: ‘Ze had meer vertrouwen in het virus, dan in de vaccinaties. Ze geloofde niet dat er microchips in zaten of zo,’ aldus Rek die zijn moeder meermaals tevergeefs probeerde over te halen. Door het verhaal over haar dood te delen, hoopt hij vaccintwijfelaars alsnog over de streep te kunnen trekken.