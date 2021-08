Zangkoor Breda aan leden: vaccinatieplicht voor wie wil zingen

Deelname aan een zangkoor uit Breda is vanaf komende week alleen nog mogelijk met een geldig vaccinatiebewijs. Dat meldt Omroep Brabant. De reden voor die eis is dat een deel van het koor zich niet heeft laten vaccineren, waardoor een ander deel van het koor niet meer wil komen zingen. Om welk koor het gaat wordt niet bekendgemaakt uit vrees van vergeldingsacties van antivaxxers.

Een extra reden om ongevaccineerden te weigeren, is dat ruim een kwart van de koorleden ouder is dan 80 jaar en daarmee tot een risicogroep behoren. De keuze voor een vaccinatieplicht was geen makkelijke, zegt het bestuur tegen Omroep Brabant: ‘We vinden het heel erg dat we enkele leden buiten moeten sluiten omdat ze niet gevaccineerd zijn, maar wij moeten helaas een keus maken,’ aldus een bestuurslid dat er nog wel bij vermeldt dat een recente negatieve coronatest ook nog wel mag.

Voor veel koren geldt dat het repetitieseizoen komende periode weer van start gaat, na ruim een jaar stil te hebben gelegen door de coronamaatregelen. Uit een rondgang van Omroep Brabant blijkt dat veel scholen zich dezelfde vraag stellen: wel of geen ongevaccineerden toelaten. Eerder al ging een dansschool in Utrecht het Bredase koor voor, wat direct tot bedreigingen aan het adres van de danschoolhouder leidde uit de hoek van agressieve antivaxxers.