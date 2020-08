Zeeuws-Vlaanderen zwaar getroffen door reisadvies Belgische overheid

België heeft het reisadvies voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland aangescherpt. Wie vanuit België deze gebieden bezoekt moet bij terugkeer twee weken in quarantaine. Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen waarschuwt voor de ernstige gevolgen van het overheidsadvies. Ze wijst er op dat in haar gemeente de afgelopen maand slechts één besmetting is geconstateerd. Het Belgisch advies is vermoedelijk gebaseerd op een uitbraak in Goes aan de andere kant van de Westerschelde.

Zeeuws-Vlaanderen, dat economisch nauw verbonden is met België, werd al eerder getroffen door het sluiten van de landsgrenzen. Maar het leed is niet alleen economisch, verklaart ze tegenover Omroep Zeeland. “Een grens is voor ons eigenlijk geen grens. Er zijn heel veel families, vriendschappen, werknemer-werkgeversituaties en ga zo maar door.”

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Paul van de Velde