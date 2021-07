Zeeuwse gemeente houdt namen regenboogambassadeurs geheim vanwege veiligheid

De gemeente Kapelle op het Zeeuwse schiereiland Zuid-Beveland heeft twee regenboogambassadeurs benoemd. De vrijwilligers moeten vooroordelen onder de inwoners, waarvan een deel zeer streng religieus is, wegnemen. De lokale overheid wil daarmee duidelijk maken dat de gemeente er voor iedereen is. In de gemeenteraad zelf lukte dat nog niet helemaal. De SGP stemde tegen de benoeming van de ambassadeurs die het isolement van homo’s, lesbiennes, bi’s, transgenders en interseksuelen (LHBTI’ers) in de gemeente moeten zien te doorbreken.

Omroep Zeeland bericht:

“De twee mensen die zijn aangenomen, hebben verschillende achtergronden en vullen elkaar goed aan”, zegt Cindy de Jonge, beleidsmedewerker Sociaal Domein. De namen van de twee wil ze niet vrijgeven. “Dat is vooral om hun veiligheid te waarborgen”, zegt ze. Want het publiekelijk naar buiten treden kan zomaar leiden tot negatieve reacties of zelfs pesterijen, zegt De Jonge. Volgens De Jonge toont het aan hoe belangrijk deze vrijwillige functie is. Kapelle is een gemeente waar veel inwoners van streng christelijke huize zijn, voor wie homoseksualiteit onbespreekbaar is. Eén van de ambassadeurs – beiden zijn jongeren – komt zelf uit een christelijk gezin. Zijn coming-out, het openlijk uitkomen voor zijn geaardheid, heeft tot heftige reacties in zijn directe omgeving geleid.

Het isolement van LHBTI’ers in dergelijke gemeenschappen verkeren kan bij hen tot ernstige psychische problemen leiden.

cc-foto: Tony Webster