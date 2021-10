Zeldzame celstraf voor man die vrouwen en feministen online bedreigde

In het Belgische Luik is een 44-jarige man veroordeeld tot drie jaar celstraf wegens het bedreigen van vrouwen en feministen. De Belg deed dat via sociale media. De rechtbank oordeelde daarom dat de man zich schuldig had gemaakt aan een ‘drukpersmisdrijf’, een zeer zeldzaam vonnis. Het kwam in België sinds de Tweede Wereldoorlog slechts twee keer eerder voor.

De dreigementen werden allen geuit tussen 12 en 19 oktober vorig jaar. Interpol Parijs kreeg de man in het vizier nadat hij berichten en een video deelde waarin hij zei ‘de nieuwe Elliott Rodger” te zijn. Rodger is een massamoordenaar die in 2014 de zogenoemde Isla Vista-slachtpartij aanrichtte. Daarbij kwamen zes mensen om het leven en raakten nog eens veertien mensen gewond. Rodger, die zichzelf doodde voor hij gearresteerd kon worden, liet een manifest achter waarin hij beschreef hoe hij niet in staat was een vriendin te vinden, vrouwen haatte en stellen van gemengde afkomst verachtte. Het in Den Haag gevestigde International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) bestempelde de daad als ‘misogyne terreur’. Rodgers geldt vandaag de dag als een voorbeeld voor zogenoemde incels: mannen die seks willen, maar het niet kunnen krijgen. Ook de 25-jarige Canadees die in 2018 met een busje tien mensen doodde, zag Rodger als zijn held.

De 44-jarige Belg, Sami Haenen, publiceerde zijn eigen dreigementen onder de pseudoniemen Mike Dubois en Sammy d’Arabie op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Bittube. De man stond behalve voor de bedreigingen zelf, ook terecht voor het aanzetten tot haat en geweld tegen vrouwen en feministen, maar werd daar uiteindelijk voor vrijgesproken.

Over de twee eerdere veroordelingen voor een persmisdrijf schrijft de Belgische nieuwssite HLN: