Zeldzame roofvogels lopen gevaar omdat boeren pijnstiller gebruiken

In India, Pakistan, Nepal en Bangladesh mogen veehouders hun dieren niet meer behandelen met de pijnstiller diclofenac. De reden: eind vorige eeuw stierven verschillende soorten gieren, zoals de witruggier, de Indische gier en de dunsnavelgier, bijna uit omdat ze dode boerderijdieren aten die diclofenac toegediend hadden gekregen.

In verscheidene Europese landen is diclofenac voor boerderijdieren recent wel toegestaan. Anders dan in Zuid-Azië zouden Europese veehouders de karkassen van dode dieren wel onmiddellijk verwijderen, zo is de redenering.

De praktijk blijkt vaak anders. In Spanje hebben natuurbeschermers de eerste dode roofvogel aangetroffen die was vergiftigd met diclofenac. “Een enorm zorgwekkende ontwikkeling”, stelt John Mallord van de Koninklijke Vereniging voor de Bescherming van Vogels tegenover The Guardian. Hij vreest dat het diclofenac-gebruik in de vee-industrie de nekslag kan betekenen voor verscheidene toch al zeldzame gieren. Ook steenarenden lopen gevaar.

Overigens adviseerden Deense onderzoekers in 2018 ook mensen om zo min mogelijk diclofenac te gebruiken. De pijnstiller heeft veel meer bijwerkingen dan andere pijnstillers. Het middel leidt tot significant meer maag-, darm- en hartproblemen dan paracetamol, ibuprofen en naproxen.

cc-foto: Francesco Veronesi