Zelensky beschuldigt NAVO van zwakte

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een emotionele toespraak bittere kritiek op de NAVO geuit. Hij spreekt er schande van dat de verdragsorganisatie weigert een no fly zone in te stellen boven Oekraïens grondgebied. De NAVO weigert dat omdat het in de praktijk zou betekenen dat de organisatie de strijd aan zou moeten gaan met de Russische krijgsmacht. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, legde uit dat zo’n zone alleen afgedwongen kan worden door NATO-gevechtsvliegtuigen die zich dan in het Oekraïense luchtruim moeten begeven en daar Russische vliegtuigen neerhalen. “Als we dat doen dan ontaardt het mogelijk in een grootschalige oorlog in Europa waar veel meer landen bij betrokken raken en die nog veel meer menselijk leed zat veroorzaken.” De Amerikaanse president Joe Biden wil koste wat kost een oorlog met Rusland voorkomen.

De Oekraïense president reageerde met een aanval op de NAVO: “Alle mensen die vanaf nu sterven doen dat ook vanwege jullie, vanwege jullie zwakte, vanwege jullie gebrek aan eenheid,” verklaarde Zelenksy in een middernachtelijke videospeech, kort nadat een topontmoeting was beëindigd waar het verzoek van Oekraïne werd afgewezen. “Het enige dat de alliantie vandaag voor elkaar kon krijgen was het doorlaten van 50 ton diesel naar Oekraïne.” Hij noemt het argument van de NAVO dat het instellen van een zone tot een grotere oorlog zal leiden “een vorm van zelfhypnose van hen die zwak en onzeker zijn ondanks het feit dat ze over veel krachtiger wapens beschikken dan wij.”

De invasie in Oekraïne begon tien dagen geleden en verliep voor de Russen minder voorspoedig dan verwacht. Het invasieleger is inmiddels overgegaan tot het verwoesten van burgerdoelen, zoals huizencomplexen. Er werd een staakt het vuren afgesproken rond enkele belegerde steden als bijvoorbeeld Marieopol om inwoners de kans te geven te vluchten maar dat bestand zou inmiddels alweer geschonden zijn door de Russen.

Gevreesd wordt dat de Russen de komende dagen het geweld opvoeren om de Oekraïne tot overgave te dwingen.

