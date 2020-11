Zelfbenoemde pedojagers verantwoordelijk voor dood 73-jarige Arnhemmer

De 73-jarige Jan uit Arnhem die vorige maand door geweld om het leven kwam, lijkt het slachtoffer te zijn geworden van een groep zelfbenoemde pedojagers. Advocaat Jamil Roethof, die een 15-jarige verdachte bijstaat, verklaart tegenover het AD dat de actie van de vijf jongeren ‘uit de hand’ is gelopen.

Jan is een willekeurig slachtoffer, zegt Roethof. De Arnhemmer zou hebben gereageerd op een oproep in een chatroom voor homoseksuelen om seksueel contact te hebben met een 15-jarige jongen. In werkelijkheid was de oproep geplaatst door de groep verdachte tieners. Zij zijn, aldus Roethof, geïnspireerd geraakt door alle verhalen over het fenomeen pedojacht.

Roethof vindt de term ‘pedojacht’ misplaatst. “Het slachtoffer is ongelukkig ten val gekomen. Van een vooropgezet plan om hem te mishandelen, was volgens mij geen sprake.” Het Openbaar Ministerie verklaart tegenover de NOS dat het onduidelijk was of Jan wist dat hij een afspraak had gemaakt met een 15-jarige.

In de Arnhemse homoscene sloeg de gewelddadige dood van Jan in als een bom. Vrienden en bekenden vreesden al dat de gepensioneerde docent via de homodatingsite Bullchat in de val was gelokt. “Jan was een ontzettend lieve, betrokken man. Hij stond voor iedereen klaar”, zei een vriend eerder tegen De Gelderlander.

Deskundigen waarschuwen geruime tijd voor de gevaren van ‘pedojachten’ en eigenrichting. ‘Pedojagers’ rijden politie en justitie in de wielen, en nagelen ook onschuldige mensen aan de schandpaal. Op sociale media worden geregeld beroemdheden en hooggeplaatste personen ten onrechte beschuldigd van kindermisbruik.