Zelfs de VVD is om, meerderheid Tweede Kamer nu voor verplicht mondkapje

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor de invoer van een mondkapjesplicht in de binnenruimte. Dat bleek woensdag tijdens het coronadebat. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei tijdens zijn inbreng dat hij een advies van het OMT niet wil afwachten en wil dat het kabinet met een duidelijk voorschrift voor het dragen van mondkapjes komt.

Tot nu toe heeft het kabinet nog niet verder willen gaan dan een vrijblijvend advies. Het wel of niet dragen van mondkapjes in bijvoorbeeld winkels, wil het kabinet overlaten aan ondernemers zelf. Die hebben geen zin om de handhavingstaak over te nemen van het kabinet, met als gevolg dat het dragen van mondkapjes buiten het ov vrijwel nergens verplicht is.

cc-foto: Huub Zeeman