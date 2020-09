Zelfs het hoofd van de Britse bonthandel kon het dierenleed niet meer aan

Het voormalige hoofd van de Britse bonthandel Mike Moser heeft bekend ontslag genomen te hebben omdat hij niet meer kon leven met het immense dierenleed in de bontindustrie. Dat zegt hij in een interview met het Britse dagblad The Daily Mirror. Moser gaf zes jaar lang leiding aan de British Fur Trade Association.

The Mirror is een campagne gestart om een eind te maken aan de handel in bont. Zo maakte de krant onder meer een schokkende reportage over de wreedheden bij fokkerijen in Azië van waaruit bont naar Groot-Brittannië wordt geëxporteerd. Nadat Moser de beelden onder ogen kreeg was hij naar eigen zeggen in tranen. Ook noemde hij het ‘moreel inconsistent om de bontproductie in eigen land te verbieden, om het vervolgens wel te importeren’.

Ook noemt Moser de bonthandel ‘een achterhaalde industrie’ die zich steeds meer in bochten moet wringen om zichzelf te verdedigen:

De bonthandel ligt onder vuur omdat de gewone man op straat het niet langer acceptabel vindt om dieren hun hele leven in kooien te houden en ze vervolgens te doden voor een product dat alleen ijdelheid dient.

Moser gaat er vanuit dat hij een hypocriet genoemd zal worden door zijn inkeer, maar zegt dat het nooit te laat is van mening te veranderen zodra je met je neus op de feiten gedrukt wordt.

cc-foto: Dzīvnieku brīvība