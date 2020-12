Zelfs Trump-fanblad New York Post is er klaar mee: ‘Geef het op’

Tabloid New York Post, van oudsher een Trump-vehikel, is klaar met het gedrag van de verslagen president. In een eindredactioneel commentaar schrijft de Post: ‘Geeft het op, meneer de president. Voor uw bestwil en dat van het land.’

Het is een opmerkelijke draai van het blad dat Trump al tientallen jaren door dik en dun steunt. Eind oktober, vlak voor de presidentsverkiezingen, liet de eindredactie er in een commentaar geen twijfel over bestaan: het blad adviseerde haar lezers nadrukkelijk op Donald Trump te stemmen. Ook na de klinkende overwinning van Joe Biden echode de Post de leugens van Trump over grootschalige verkiezingsfraude. Maar nu is het dan toch echt genoeg geweest. De Post haalt een recente tweet van Trump aan waarin hij zegt dat de Republikeinen de verkiezingsuitslag kunnen terugdraaien als ze daar de moed voor hebben: ‘Met andere woorden, u roept op tot een ondemocratische staatsgreep’.

De Post schrijft dat Trump alle recht had om een onderzoek in te stellen naar de verkiezingsuitslag: ‘Maar laten we duidelijk zijn: dat is op niets uitgedraaid.’ Het blad wijst erop dat na de handmatige hertellingen in Wisconsin en Georgia Biden zelfs nog meer stemmen bleek te hebben dan daarvoor. De Post noemt Trumps leidende advocaat in de hertellingen Sydney Powell ‘een gestoord individu’. Het voorstel van oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn om de staat van beleg af te kondigen, grenst volgens de Post aan ‘landverraad’. Flynn zat een gevangenisstraf uit wegens liegen tegen de FBI in het Rusland-onderzoek, maar ontving onlangs volledige gratie van Trump.

‘We snappen dat u boos bent, meneer de president,’ schrijft de Post. ‘Maar op deze weg doorgaan is vernietigend.’

Democraten proberen u af te schilderen als een eenmalige afwijking, en om eerlijk te zijn helpt u ze daarmee. De Koning Lear van Mar-A-Lago die maar tekeer blijft gaan over de corruptie in de wereld. […] Als u per se uw laatste dagen in het Witte Huis wil besteden aan alles afbranden, dan is dat hoe u herinnerd zal worden. Niet als een revolutionair, maar als de anarchist met de lucifers in handen.

De eindredactie van de Post gebruikt het commentaar daarnaast om Trump te voorzien van advies. Volgens hen moet Trump de verkiezingsuitslag en zijn verlies loslaten en zich in plaats daarvan richten op de laatste ronde in de Senaatsverkiezingen in Georgia. Daar moeten komende week David Perdue en Kelly Loeffler proberen de Republikeinse zetels in te behouden om zo een meerderheid in de Senaat te bewerkstelligen. Volgens de Post is een Democratische winst in Georgia de genadeklap voor de Republikeinse partij en wordt alles wat Trump de afgelopen vier jaar gedaan heeft teruggedraaid.