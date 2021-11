Zes adviezen plus een tip om de donkere dagen van de lichte lockdown door te komen

Nu de avond sneller valt, de wereld langer donker is dan licht, de dagen grijs zijn en na 17 uur ook nog eens het vertier buitenshuis taboe is verklaard, is de kans groot dat mensen last krijgen van de zogeheten ‘winterdepressie’. Gelukkig hebben de experts van de Helsinki Times, waar in de winter het daglicht maar een paar uur te zien is, tips die ook echt helpen. “Natuurlijk, ieder mens is een individu en niet alles werkt bij iedereen,” waarschuwen ze wel.

Ze geven zes tips.

Het eerste advies luidt om felle daglichtlampen in te schakelen. “Klinisch onderzoek wijst uit dat een felle daglichtlamp een uitstekende optie is. Zelfs een half uur blootstelling aan zo’n felle lamp helpt om alert te blijven, heeft een positieve uitwerking op je stemming en maakt het makkelijker om ’s nachts de slaap te vatten.” Je moet niet heel de dag binnen blijven zitten. Het is daarnaast aan te raden ieder uur een paar minuten pauze te nemen, even te lopen, stretchen of gewoon ontspannen. “Slechts een paar minuten naar buiten gaan helpt je uithoudingsvermogen al.” Net als dat het van belang is gedurende de dag van werkhouding te veranderen.

De tweede tip is om te zorgen voor een goede nachtrust. Dat betekent op tijd naar bed gaan, op een vast moment, bijvoorbeeld tussen tien en elf uur ’s avonds. En het bed alleen te gebruiken om te slapen, dat wil zeggen zonder digitale apparaten. Het slaapritme zal verbeteren naarmate je dat langer volhoudt. Zeker als je ook op vaste tijd opstaat. Maak geen gebruik van een snoozer-functie of sluimerwekker want dat bekort alleen maar je slaaptijd en levrt geen extra rust op. Beter is het om een realistisch moment te kiezen waarop je echt moet opstaan. Een zogeheten wake up light, dat langzaam aan gaat en steeds feller schijnt is ook een optie als je opstaan lastig vindt. Zo’n lamp laat je hersenen rustig wennen aan de nieuwe dag.

Drie: zorg dat je het niet te druk hebt. In de wintermaanden, en zeker de periode voor Kerst, moet nog veel op tijd af en voor je het weet overbelast je jezelf. Kijk nog eens goed naar wat je te doen staat en stel prioriteiten, zowel voor je werk als voor je vrije tijd. Als je teveel hooi op je vork neemt word je sneller moe en doe je uiteindelijk minder. Je moet jezelf in deze donkere dagen goed verzorgen en belonen. Plan elke dag iets waarvan je weet dat het je een goed gevoel geeft. Van een endje joggen tot wat lekkere glühwein maken. Dat kun je doen in plaats van alleen maar doelloos op de bank te hangen.

Het vierde advies betreft eten. Als het donker wordt, neemt je eetlust toe en dat loopt gemakkelijk uit de hand, met alle ontevredenheid die erbij komt. Als je trek krijgt kun je ook een stukje gaan lopen en je zult merken dat het hongergevoel verdwijnt. Als je overvallen wordt door een aanval van chocoladetrek bijvoorbeeld moet je eens kijken naar je eetpatroon. Eet je wel voldoende tijdens je gewone maaltijden? Als je bloedsuikerspiegel stabiel blijft, krijg je ook geen trek in snoep.

Het vijfde is voldoende aan beweging te doen. Dat is de makkelijkste manier om stress kwijt te raken en je alert te houden. Nu is het in de winter, als je sneller moe wordt dan in de zomer, juist lastiger om te bewegen. Toch is lichamelijke inspanning een goed middel tegen vermoeidheid. Een half uur wandelen per dag levert al positieve resultaten op.

De zesde en laatste tip is gericht aan mensen die ondanks alles toch te weinig nachtrust hebben omdat ze slecht slapen. Zeven op de tien mensen die kampen met winterdepressie lijden onder hypergevoeligheid. Drie op de tien lijden aan slapeloosheid. Die laatsten kunnen hun toevlucht zoeken tot melatonine, mits het iedere avond op hetzelfde tijdstip wordt ingenomen, een tot twee uur voor het slapen gaan en bij voorkeur voor middernacht. Hoe goed en snel dat werkt verschilt per individu.

Nog steeds niet voldoende? Dan is het misschien een goed idee om naar het zuiden van Europa te gaan en te luisteren naar het advies dat de Greek Reporter geeft: haal zo snel mogelijk een kerstboom in huis. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe vroeger mensen beginnen het optuigen van de kerstboom, hoe gelukkiger ze zijn.

cc-foto: Ninara