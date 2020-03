Zestienjarige Française overlijdt aan coronavirus

Hoewel het met name ouderen met onderliggend lijden zijn die overlijden aan het nieuwe coronavirus lopen ook jongeren zonder eerdere gezondheidsproblemen risico. Zo is in Parijs de 16-jarige Julie overleden door Covid-19.

“De schok van het verliezen van een kind is ondraaglijk”, verklaart haar moeder Sabine tegenover het persbureau AFP. “Van meet af aan is ons verteld dat het virus jonge mensen niet treft. Dat geloofden we.”

Julie is de eerste minderjarige die in Frankrijk aan de ziekte is bezweken. Het meisje begon vorige week te hoesten en werd zaterdag kortademig. Dinsdag werd ze opgenomen op de intensive care, waar haar situatie snel verslechterde. Woensdag overleed ze. Bij haar begrafenis mogen niet meer dan tien mensen aanwezig zijn.

De Belgische spoedarts Ignace Demeyer waarschuwde vorige week al dat ook jonge mensen zwaar getroffen kunnen worden door Covid-19. De longscans van de jonge patiënten die hij zag, noemde hij ‘ronduit angstaanjagend’.

cc-foto: Fred Romero