Ziek: zorgcowboy wil meeliften op ggz-actie Charlotte Bouwman

Zorgaanbieder Spectrum GGZ probeert op schaamteloze wijze een slaatje te slaan uit de actie die de 26-jarige Charlotte Bouwman voert voor een betere ggz. Bouwman, die kampt met zelfmoordneigingen, is maandag een zit-actie begonnen bij het ministerie van Volksgezondheid, omdat ze al acht jaar lang op een wachtlijst staat.

Bouwman schrijft dinsdagavond op Twitter dat Spectrum GGZ langskwam om haar een folder te geven. Met foto’s van Bouwman en de belofte dat er bij Spectrum GGZ geen wachttijden bestaan, maakt de aanbieder nu reclame op Facebook. “Dat ze mensen zoals ik zouden doorverwijzen naar een grote instelling vermelden ze daar niet bij”, schrijft Bouwman.

Marktwerking in de GGZ: een zorgaanbieder kwam bij mij langs, bood me hun folder aan, maakte daar een foto van waarmee ze nu op Facebook adverteren: ‘wij hebben geen wachtlijsten’. Dat ze mensen zoals ik zouden doorverwijzen naar een grote instelling vermelden ze daar niet bij. pic.twitter.com/Xg00Zrzjzf — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) January 21, 2020

De volgers van Bouwman reageren verontwaardigd op de actie van de Haagse ggz-aanbieder.

Dus nog vóórdat iemand klant van ze is gaat die zorgaanbieder zo met iemands privacy en vertrouwen om. Nee oke, klinkt betrouwbaar. — JJ (@PublicJeeErr) January 21, 2020

Ugh. Ongelooflijk. Hoe onethisch kun je zijn. (Veel sterkte met je actie.) — Maartje Luif (@Zezunja) January 21, 2020

Bouwman roept mensen op haar manifest voor een betere jeugdzorg en ggz te tekenen op Lijm de Zorg. Op het moment van schrijven hebben meer dan 28.000 mensen dat gedaan. Ook zijn er sympathisanten die langsgaan bij Bouwman om haar een hart onder de riem te steken.

Henk uit Amsterdam kwam speciaal met de trein om mij bloemen te brengen! Bedankt, zo fijn hoeveel mensen hier vandaag hun steun betuigen aan mij en het manifest pic.twitter.com/zqOkXAe3ss — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) January 21, 2020

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.