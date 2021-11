Ziekenhuis moet wegens wappies geld zorg uitgeven aan beveiliging

Het MCL-ziekenhuis in Leeuwarden heeft een extra beveiliger in moeten huren om de veiligheid van medewerkers te kunnen waarborgen. Dat meldt de Leeuwarder Courant (LC). Steeds vaker wordt het ziekenhuispersoneel slachtoffer van agressie. ‘We geven dat geld liever uit aan een extra verpleegkundige, maar helaas is het nodig,’ aldus een woordvoerder.

LC schrijft:

De agressie vindt vaak plaats wanneer bezoekers worden aangesproken omdat zij bijvoorbeeld geen mondkapje dragen of met te veel tegelijk komen. Ook wordt personeel bespuugd. Namens de Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland maakte MCL donderdag een statement tegen de toenemende (verbale) agressie.,,Het loopt de spuigaten uit’’, zegt MCL-woordvoerder Gerard Akkerman.,,De cijfers zullen per ziekenhuis verschillen, maar iedereen herkent het.’

Volgens de woordvoerder gebeurt het nu soms dat de bedreigde ziekenhuismedewerkers de agressie als onderdeel van hun werk zien, maar ‘dit kan absoluut niet’. Hij wijst erop dat de zorgmedewerkers al ernstig overbevraagd zijn door de coronapandemie en nu op zijn: