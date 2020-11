Ziekenhuis OLVG ontvangt poederbrief met chemische stof

Woensdag zijn meerdere poederbrieven met daarin pesticiden naar adressen in Amsterdam verstuurd. Onder andere het OLVG-ziekenhuis ontving zo’n brief. De politie doet onderzoek naar de herkomst. Er is niemand gewond geraakt.

Het is de tweede dag op rij dat enveloppen met daarin chemische stoffen worden aangetroffen in Amsterdam. Dinsdag ontvingen ook de Volkskrant, Parool, Trouw en de Telegraaf al zulke brieven, net als twee hotels en twee kantoorpanden. In Rotterdam werd een poederbrief naar het Ikazia Ziekenhuis gestuurd. Volgens de politie bevatten de enveloppen weliswaar chemische bestrijdingsmiddelen, maar niet in een schadelijke hoeveelheid.

Bron: NH Nieuws