Ziekenhuis staat voor raadsel: plots veel kinderen met corona

Medici van het Algemeen Ziekenhuis Damiaan in de Belgische gemeente Oostende hebben geen verklaring voor een plotselinge toename in het aantal kinderen dat zich meldt met coronaklachten. In een week tijd klopten er tien aan de deur met klachten aan hun luchtwegen, zowel zuigelingen als jonge tieners. Woordvoerder Kevin Mollet zegt tegen de publieke omroep VRT dit niet eerder meegemaakt te hebben tijdens de coronacrisis.

Gelukkig was geen van de kinderen zwaar ziek, zegt Mollet: “Meestal kwamen ze binnen met wat luchtweginfecties, die erg leken op RSV, wat we in deze periode wel vaker zien. Maar toen we de test deden, bleek het om covid-besmettingen te gaan. We hebben geen enkel kind moeten opnemen op intensieve zorg. Meestal bleven ze enkele dagen ter observatie, waarna ze thuis verder konden herstellen.” Op dit ogenblik liggen er nog 3 kinderen in het AZ Damiaan die besmet zijn met het coronavirus.

Er is een aparte zone voor de met corona besmette kinderen ingericht zodat ze in veilige omstandigheden verzorgd kunnen worden. Het vermoeden is dat de omikron-variant de mogelijke aanstichter is.

Geen video? Klik hier.