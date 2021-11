Ziekenhuis Weert neemt geen nieuwe coronapatiënten meer op

Het Sint Jans Gasthuis in Weert heeft neemt geen coronapatiënten meer op, omdat er geen plek meer is om hen op te vangen. Dat laat het ziekenhuis maandag weten. Ook kunnen patiënen met coronagerelateerde klachten zich niet meer melden op de spoedeisende hulp. Ambulances met aan boord coronapatiënten, moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen. De vraag is alleen waar. Andere ziekenhuizen in de regio kampen met dezelfde overbezetting.

Gertjan Kamps, bestuurder van SJG Weert laat weten:

Het afkondigen van deze opnamestop is een moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing, die dan ook zeker niet licht is genomen. Want eigenlijk willen we liever voor iedereen klaar staan die onze zorg nodig heeft. Wij moeten echter ook de kwaliteit van zorg bewaken en willen hiermee voorkomen dat we daarin een kritische grens naderen.

Omdat sinds de nieuwe coronagolf het aantal besmettingen buitensporig hard stijgt, is net als in veel andere ziekenhuizen al veel reguliere zorg uitgesteld om plaats te bieden aan coronapatiënten. Om die reden verblijven er in Weert nu meer dan twee keer zo veel covid-patiënten ‘dan de afgesproken fair share’: