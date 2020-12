Ziekenhuizen in de problemen door corona: planbare zorg uitgesteld

Ziekenhuizen stellen alle niet-acute ziekenhuiszorg uit. Door het oplopende aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en het hoge aantal ziekmeldingen van het personeel is het “alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken”, stelt minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg verwacht dat in de eerste week van januari “de piek qua ziekenhuisbezetting” zal worden bereikt, schrijft NRC Handelsblad. Kinderafdelingen liggen al zo vol dat patiëntjes naar Belgische ziekenhuizen zijn gebracht. De eerste coronapatiënten zijn ook alweer overgebracht naar Duitsland. Dat is voor het eerst sinds eind oktober.

Van Ark roept ondertussen iedereen op om de coronamaatregelen te blijven volgen. “Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft”, zegt ze tegen de NOS.