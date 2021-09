Ziekenhuizen Oklahoma overspoeld met slachtoffers nep-covidmiddel ivermectine

In de Amerikaanse staat Oklahoma, een Republikeins bolwerk, waarschuwen ziekenhuizen de drukte niet meer aan te kunnen van mensen die het anti-parasitaire geneesmiddel ivermectine gebruiken in een poging Covid-19 te verslaan. Het is zo druk op de spoedeisende hulp-afdelingen, dat slachtoffers van die andere epidemie, Amerikaanse vuurwapengeweld, in een dodelijke wachtrij belanden.

Ivermectine wordt doorgaans gebruikt om paarden of vee te ontwormen. Het agressieve middel wordt zowel in de VS als in de Europese Unie dan ook alleen toegestaan voor het behandelen van deze worminfecties en nadrukkelijk niet als geneesmiddel tegen Covid-infecties. Laboratoriumstudies laten weliswaar zien dat ivermectine een remmende werking op het coronavirus in het lichaam kan hebben, maar pas bij gevaarlijk hoge concentraties. Dat weerhoudt een grote groep mensen, vooral uit rechtse hoek, er niet van ivermectine naar voren te schuiven als effectief geneesmiddel, onder meer via agressieve socialmediacampagnes met hashtags als #ivermectinWorks en #ivermectinSavesLives. Deze week nog vertelde de populistische podcastpresentator Joe Rogan zijn 11 miljoen luisteraars dat hij zijn eigen covid-besmetting met ivermectine te lijf was gegaan.

In Trump-staat Oklahoma, waar de verliezer van de laatste presidentsverkiezingen ruim twee keer zo veel stemmen behaalde als de nieuwe president Joe Biden, wordt volop gegrepen naar het paardenontwormingsmiddel. Als gevolg stromen de eerste hulp- en ic-afdelingen vol en zijn er nauwelijks nog ambulances beschikbaar voor andere spoedgevallen.

Het middel wordt in zeer zeldzame gevallen toegeschreven aan mensen met een parasitaire infectie, maar dan in zeer kleine hoeveelheden. De Amerikanen die nu bij bosjes de ziekenhuizen vullen, kopen hun ivermectine echter in bij agrarische groothandels en nemen hoeveelheden zoals voorgeschreven bij paarden en koeien. De situatie is inmiddels zo nijpend, dat de Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit FDA met spoed een verklaring heeft uitgegeven waarin Amerikanen worden opgeroepen beslist géén ivermectine te nemen: ‘Je bent geen paard. Je bent geen koe.’

De reden waarom de ivermectine-nemers naar het ziekenhuis moeten, varieert van relatief milde klachten als misselijkheid en braken, tot ernstige spierpijnen, spasmes en zelfs zichtverlies. Ook in Nederland wordt vanuit extreemrechtse hoek het paardenmiddel aangeprezen. Onder andere de virusontkenners Forum voor Democratie en afsplitsers Groep Van Haga probeerden eerder dit jaar ivermectine goedgekeurd te krijgen, dit alles op basis van een onwetenschappelijk fop-onderzoek.