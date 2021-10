Ziekenhuizen overspoeld met coronapatiënten, reguliere zorg weer afgeschaald

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zo schrikbarend hard toegenomen, dat de reguliere zorg verder wordt afgeschaald. Op dit moment zijn er 944 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, waarvan er 203 op de intensive cares (IC) liggen. Eerder deze maand bleek uit cijfers van het RIVM dat 4 op de 5 coronapatiënten op de IC ongevaccineerd is.

Het AD meldt dat het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht de spoedeisende hulp heeft moeten sluiten. Woordvoerder Frank van den Elsen zegt tegen de krant:

Een selectieve spoedeisende hulpstop kan nodig zijn. In zo’n geval sluiten we de spoedeisende hulp (SEH) tijdelijk voor patiënten die stabiel zijn met COVID-klachten. Andere SEH’s moeten hen dan overnemen. Dus dit besluiten we niet lichtvaardig, want dan zadelen we andere collega’s met hetzelfde probleem op.

Omroep Brabant laat ondertussen weten dat ook in die provincie ziekenhuizen afschalen. Tussen de 5 en 10 procent van niet-coronapatiënten kan vanaf volgende week een afzegging verwachten. Waar in de Brabantse ziekenhuizen vorige week nog 80 coronapatiënten een bed bezet hielden, waren dat er woensdag al 136. Op de intensive care loopt het aantal nog harder op, dat ging in een week van 18 naar 32. Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg, zegt over de drukte:

Om een idee te geven: het aantal coronapatiënten dat nu op de intensive care ligt, is meer dan een kwart van de reguliere ic-capaciteit. Voor één van deze coronapatiënten behandelen wij acht normale ic-patiënten, omdat zij vaak veel korter op deze afdelingen liggen. Daarom kunnen we dit nu niet bolwerken.

Vanwege de oplopende besmettingen komt het Outbreak Management Team (OMT) vermoedelijk donderdag nog met een vervroegd advies over nieuwe maatregelen. Op 2 november is er een nieuwe coronapersconferentie. Donderdag verscheen ook de nieuwe Europese coronakaart, daarop is Nederland nu geheel rood: het op één na hoogste waarschuwingsniveau.