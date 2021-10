Ziekenhuizen weer in de problemen: opnamestop in Den Haag

Coronapatiënten kunnen zondag niet meer worden opgenomen in het HagaZiekenhuis in Den Haag, meldt Omroep West. Ambulances moeten nieuwe patiënten naar elders brengen. “Het is voor het eerst in lange tijd dat we patiënten moeten spreiden”, vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Vorige maand spraken deskundigen al hun zorgen uit over de lage vaccinatiegraad in Den Haag. In de hofstad zijn veel minder mensen ingeënt dan in de rest van Nederland. Met name mensen uit arme wijken en jongeren slaan de vaccinatie over.

De Haagse opnamestop laat zien dat ziekenhuizen in regio’s met een lage vaccinatiegraad het weer moeilijk krijgen. Een week geleden moest het Isala-ziekenhuis in Zwolle ook al patiënten overplaatsen, vanwege een grote toestroom van coronapatiënten uit de Biblebelt.

Het coronavirus grijpt opnieuw in hoog tempo om zich heen. Er kwamen zondag 6.350 positieve testen bij. Een week eerder waren dat er nog 3.662. Ook in de ziekenhuizen zijn de gevolgen te merken. Sinds begin juni hebben er niet meer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis gelegen als nu.

Ziekenhuisdirecteuren drongen er zaterdag in dagblad Trouw op aan om nieuwe maatregelen te nemen. “In de zorg dreigt overbelasting”, waarschuwt Wim van Harten, bestuursvoorzitter van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate.

Hij stelt voor om mondkapjes weer op meer plaatsen verplicht te stellen. Ook wil hij strengere QR-controles en boostershots. Dergelijke maatregelen zijn nodig omdat het nauwelijks meer lukt om de vaccinatiegraad verder op te krikken.

Sinds het demissionaire kabinet in september besloot om de meeste coronamaatregelen af te schaffen, stijgt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer. Met name ongevaccineerden belanden in het ziekenhuis en op de intensive care. Ook lopen vaccinweigeraars een grotere kans op besmetting, zo blijkt uit de cijfers. In de Biblebelt zijn er bijvoorbeeld relatief veel infecties. De Volkskrant schrijft:

Staphorst is nog steeds de gemeente met relatief de meeste gemelde besmettingen, maar ook in Scherpenzeel, Zwartewaterland en Neder-Betuwe kreeg in een week tijd meer dan 1 op de 100 inwoners een positieve testuitslag.

Het demissionaire kabinet is van plan om op 5 november nieuw coronabeleid bekend te maken. OMT-lid Diederik Gommers adviseerde zaterdag in de Volkskrant alvast om weer mondkapjes te gaan dragen in winkels. “Dat is toch niet zo erg?”

Ook de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke roept de Belgen dit weekend op om weer vaker een mondkapje te dragen. “Je moet niet wachten op beslissingen van de politiek”, adviseert hij.