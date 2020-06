Ziekteverschijnselen Covid-19 kunnen maanden aanhouden

Het beeld bestaat dat van de mensen die met het coronavirus besmet worden slechts een klein deel de ernstige gevolgen ondervindt en in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Het gaat daarbij vooral om ouderen. Bij de rest zou het virus niet meer aanrichten dat een soort griepachtig gevoel dat na een paar dagen weer verdwenen is. Er is echter een groep patiënten voor wie de besmetting geheel anders verloopt. Ze kampen na maanden nog steeds met ernstige lichamelijke verschijnselen.

Het Amerikaanse magazine The Atlantic beschrijft hoe duizenden van deze patiënten elkaar vinden in online praatgroepen. Ze hebben geen idee wat hen overkomt en voelen zich slecht begrepen. Een deel van hen vertoont alle verschijnselen van Covid-19 maar als ze zich laten testen valt dat negatief uit. Ze noemen zichzelf wel de ‘lange termijners’.

“Voorheen was ik een fitte, gezonde 32-jarige,” vertelt een van de patiënten. “Nu kan ik amper nog rechtop onder de douche staan zonder dat ik me vermoeid voel. Ik heb geprobeerd naar de supermarkt te gaan en lig dan vervolgens dagen in bed. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.” De vrouw kreeg in maart verschijnselen van Covid-19 maar die trokken na een week bed houden weer weg. Tot ze een paar dagen later ineens verhevigd terugkeerden. Ze kreeg koorts, ademhalingsproblemen en verloor haar reuk- en smaakvermogen, allemaal kenmerken van besmetting met het coronavirus. Ze is nog niet in staat geweest zich te laten testen maar stelt dat alle artsen het er over eens zijn dat het om Covid-19 moet gaan.

The Atlantic schrijft dat mensen met deze verschijnselen niet in de statistieken voorkomen, ook al omdat ze niet aan het standaardprofiel van de ziekte voldoen. Drie op de vijf van hen zijn tussen 30 en 49 jaar oud. Meer dan de helft is nooit in het ziekenhuis opgenomen. 38 procent van hen heeft zich wel gemeld bij een ziekenhuis maar werd weer weggestuurd. Ongeveer een kwart van hen is positief getest.

Volgens The Atlantic zijn de testresultaten niet heilig. In ongeveer 30 procent van de gevallen is de uitslag onjuist en een week na het begin van de ziekte worden de resultaten minder betrouwbaar. Bekend is dat Covid-19 meerdere organen in het lichaam aantast maar in de berichtgeving ligt de nadruk op ademhalingsproblemen. Binnen de groep van de lange termijners vallen juist ook andere verschijnselen op. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet meer goed concentreren. Sommigen krijgen last van zaken als hallucinaties en geheugenverlies. De symptomen houden wekenlang aan.

Een immunoloog oppert drie mogelijke oorzaken voor de verschijnselen. Het kan zijn dat het virus zich teruggetrokken heeft in een bepaald orgaan en daardoor niet gedetecteerd wordt bij bijvoorbeeld een uitstrijkje van de neusgaten. Het kan ook zijn dat restanten van het virus het afweersysteem doen aanslaan dat vervolgens de verschijnselen veroorzaakt. Of het virus is al uit het lichaam verdwenen maar het afweersysteem raast nog steeds door en valt zo het eigen lichaam aan.

Het is overigens niet ongebruikelijk dat besmettingen met een virus langdurige effecten hebben die doorwerken na de genezing. Bij een eerdere SARS-uitbraak in Hongkong bleek 40 procent van de genezen patiënten na drie jaar nog last te hebben van chronische vermoeidheid.

cc-foto: NIAID