ZML: Ollongron en Omtzigt, wat een puinhoop in Den Haag

Lange tijd gold ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan’ als de belangrijkste zin in de Nederlandse taal, maar die kreeg deze week concurrentie van een andere, zo merkt Arjen Lubach op. Namelijk: ‘Positie Omtzigt, functie elders.’ Het is nog altijd niet bekend wat de exacte betekenis is van die aantekening van de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken en inmiddels oud-verkenner Kajsa Ollongren (D66) is. Wel is duidelijk dat er is gesproken over de functie van een van de Kamerleden die de val van het vorige kabinet-Rutte inluidde, Pieter Omtzigt, zonder dat hij daar weet van had.

Hoe groot de puinhoop is die volgt op de allerslechtste ochtend ooit uit de carrière van Kajsa Ollongren, maakt Lubach duidelijk in Zondag met Lubach. De allerlaatste keer, want het programma is na 13 seizoenen gestopt. ZML had de eerste uitzending in november 2014. Het won onder meer de Zilveren Nipkowschijf en de Gouden Televizierring. Naar de laatste aflevering keken ruim 1,8 miljoen mensen. Net geen record, dat werd namelijk gevestigd tijdens de eerste aflevering van dit laatste seizoen op 7 februari van dit jaar. Toen stemden bijna 2,3 miljoen mensen af op ZML.

