ZML over China en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Het coronavirus is ontstaan bij dieren, in eerste instantie de vleermuis en vervolgens op de pangolin (schubdier), en overgesprongen op mensen. Op markten in Zuidoost-Azië zitten verschillende dieren en mensen veel te dicht op elkaar. Met name de dierenmarkten in China, zoals die in Wuhan zijn berucht. Maar terwijl het virus zich verspreidde, hield China lange tijd cruciale informatie achter over of het virus ook van mens op mens kon overgaan. Artsen die waarschuwden voor de uitbraak. werd de mond gesnoerd. Desondanks is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) positief over China, terwijl daar het virus is ontstaan en door het achterhouden van cruciale informatie heeft kunnen ontsnappen. Waarom is dat? Om een volgende ramp te voorkomen is het wellicht zinnig om eens goed te kijken naar China.

Video niet te zien? Pas dan je cookie-instellingen aan, of klik hier.