De Franse site voor onderzoeksjournalistiek Mediapart heeft aan de hand van talloze videobeelden en andere informatie nauwgezet gereconstrueerd hoe de Franse oproerpolitie langdurig grof geweld heeft gebruikt tegen vreedzame demonstranten. De autoriteiten gaven daarbij via sociale media een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken en de verantwoordelijk minister loog er vervolgens over in het parlement.

Het gaat om een demonstratie die op 12 december plaatsvond in Parijs uit protest tegen de omstreden nieuwe veiligheidswet Sécurité globale. Die wet maakte het aanvankelijk onder meer strafbaar om beelden van politiegeweld te publiceren als de betrokken agenten herkenbaar waren. Dat aspect werd in november na talloze protesten geschrapt en er werd een aangepast wetsvoorstel beloofd. De demonstranten willen dat de hele wet geschrapt wordt.

De NOS citeerde op 12 december in een verslag van de demonstratie de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin:

Volgens Darmanin zijn honderden gewelddadige hooligans op het protest afgekomen, die “gereedschap meenemen dat niet hoort bij een demonstratie”. Hij prijst de standvastigheid van de politie, die de Parijse winkeliers heeft beschermd tegen mogelijke plunderingen en vernielingen.

Talloze media gingen mee in het frame van politie en regering. Er zouden ‘ultra gewelddadige elementen’ bij de demonstratie aanwezig zijn geweest die uit waren op rellen. De politie sprak van leden van het beruchte ‘zwarte blok’.

Mediapart laat zien dat de werkelijkheid totaal anders is. Tegen de circa 5000 demonstranten werden 3000 agenten en vijf waterkanonnen ingezet. Gedurende de mars door de stad voerde de ME 38 keer een charge uit waarbij demonstranten tot bloedens toe werden geslagen. Voor geen van die charges was er een dwingende reden. De demonstranten gebruikten geen geweld. 142 betogers werden gearresteerd. Van hen zijn er uiteindelijk slechts twee door de rechter veroordeeld.

De Franse politie komt steeds meer onder vuur te liggen wegens extreem gewelddadig gedrag en racisme.