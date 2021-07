Zo veel mogelijk jongeren covid: ‘Britse regering mikt op groepsimmuniteit’

De regering van de Britse premier Boris Johnson laat jongeren en kinderen doelbewust massaal besmet raken met het coronavirus, in een poging groepsimmuniteit te bereiken. Op die manier zou de druk op het zorgstelsel in de winter afnemen en de populariteit van de regering-Johnson toenemen. Die beschuldiging uit professor Robert West, gezondheidspsycholoog aan het University College London en lid van het Britse OMT. De Britse overheid ontkent die strategie, zo meldt the Guardian.

West deed zijn uitspraken nadat maandag de coronaregels verder werden versoepeld, grotendeels werden opgeheven zelfs. Nachtclubs mochten hun deuren weer openen en alle voorschriften qua afstand houden en het dragen van mondkapjes kwamen te vervallen, ondanks dat het land een sterke stijging ziet in het aantal nieuwe besmettingen. Wetenschappers hadden zich uitgesproken tegen het loslaten van de coronamaatregelen. Als antwoord daarop kondigde Boris Johnson aan dat op plekken waar de ventilatie slecht is, of geen afstand gehouden kan worden, een verplicht coronapaspoort kan worden ingesteld. Dat gebeurt dan op zijn vroegst in september, als het virus al twee maanden zijn gang heeft kunnen gaan. Momenteel worden er dagelijks gemiddeld bijna 44.000 Britten positief getest op het virus. Exact een maand eerder waren dat er gemiddeld 2.000.

Na die mededeling van Johnson liet professor West weten:

Wat we zien is een besluit van de regering om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk besmet te krijgen, terwijl voortdurend preken over voorzichtigheid wordt gebruikt als een manier om het publiek vervolgens de schuld te geven van de gevolgen. Het lijkt erop dat de regering van mening is dat de schade aan de gezondheid en de gezondheidszorg de politieke winst waard zal zijn die deze aanpak oplevert.

Groepsimmuniteit houdt in dat genoeg mensen resistent zijn tegen het virus, door vaccinatie of door corona te hebben gehad, dat het virus zich nauwelijks nog kan verspreiden. Geschat wordt dat daarvoor 85 procent van de bevolking immuun moet zijn, maar dat is wel berekend op de vorige varianten, niet de agressievere Delta-mutatie die inmiddels dominant is. Eerder al berekenden Franse wetenschappers dat de vaccinatiegraad minstens 90 en mogelijk zelfs 95 procent moet zijn om Delta te stoppen.

Ook vanuit het parlement klinkt forse kritiek. Zo zei schaduwminister van Volksgezondheid Jon Ashworth:

Het opheffen van alle voorzorgsmaatregelen en het laten toenemen van infecties brengt niet alleen verdere beperkingen in de toekomst met zich mee, het veroordeelt duizenden tot langdurige ziekte en legt een enorme druk op de gezondheidszorg. Stijgende covid-opnames helpen een zomerse NHS-crisis te verergeren, met uitgestelde operaties en toenemende wachttijden. Het betekent dat we op weg zijn naar een nieuwe moeilijke winter en dat er door een hoge virusconcentratie een nieuwe vaccinontwijkende variant kan ontstaan. Dit is een volkomen roekeloze strategie van Boris Johnson.

In Nederland wordt de demissionaire regering van Mark Rutte er ook al vaker van beschuldigd groepsimmuniteit na te streven, iets wat Rutte en De Jonge ontkennen. Nadat in Nederland een covid-explosie volgde op de heropening van nachtclubs, discotheken en festivals, werd die maatregel haastig teruggedraaid. In Engeland lijkt Johnson diezelfde stap vooralsnog niet te willen nemen. Besmettingen in Engeland vinden nu vooral plaats onder het jongere deel van de bevolking. Zo is het aantal besmettingen onder 11- tot 16-jarigen verviervoudigd en die onder 16- tot 24-jarige verzesvoudigd ten opzichte van de groep tussen de 50 en 69 jaar oud. De jongeren hebben een relatief kleine kans ernstig ziek te worden van het virus, wel kunnen ze op grote schaal het virus blijven verspreiden en daarnaast loopt een groot deel van de jongeren kans langdurige gezondheidsklachten te ontwikkelen als gevolg van de besmetting.