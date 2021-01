Zo voorkomen Amsterdammers nieuwe rellen

Geen video? Klik hier.

Buurtmoeders en -vaders, moskeevrijwilligers en jongerenwerkers verzamelen zich iedere dag op Plein ’40-’45 in de Amsterdamse wijk Slotermeer. De vrijwilligers zoeken jongens op die in de buurt rondhangen en spreken hen aan, meldt AT5:

‘We hopen eigenlijk dat ze naar huis gaan. Maar als ze uit de anonimiteit zijn gehaald en we weten wie ze zijn, dan is dat al heel wat’, vertelt Ilhame Grinate van Buurtmoeders Moeders Kracht.’ Wij willen niet dat onze kinderen rellen, dat ze hier komen. We willen überhaupt niet dat ze rond deze tijd buiten zijn.’

De vrijwilligers dragen gele hesjes en hebben contact met de politie die ook op en rond het plein aanwezig is. De interventies verlopen tot nu toe succesvol. Terwijl het in een aantal andere Amsterdamse wijken onrustig was, bleef het in Slotermeer stil. Ook in de Bijlmer zijn buurtbewoners actief om te voorkomen dat jongens gaan lopen rellen.

Geen video? Klik hier.