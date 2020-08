Wat voor mensen bepalen hoe het er aan toe gaat in Nederland? Mediacriticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen, die op haar immens populaire Instagram-account Zeikschrift al langer de Nederlandse media ter verantwoording roept, brengt vanaf vandaag in beeld hoe het er werkelijk uitziet aan de top van Nederland. Dat doet ze opnieuw via Instagram met het speciale account Directiekamers dat na lancering binnen enkele uren al duizenden volgers heeft. Daar brengt ze met online verzamelde portretfoto’s letterlijk in beeld wie er de dienst uitmaken.

Bij De Nieuws BV legt ze uit dat ze wil laten zien hoe groot het verschil is tussen de samenstelling van de ‘directiekamers’ en de samenleving. Als voorbeeld noemt ze de KNVB. “Als je naar de teams kijkt, van Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, dan zie je heel diverse clubs met veel Turks-Nederlandse, Marokkaans-Nederlandse of Antiliaans-Nederlandse jongens en witte Nederlanders, maar ik kan iedereen aanraden even te checken hoe de ledenraad van de organisatie er uit ziet. Dan zie je dat het ontzettend wit is daar, er zit niet een iemand van kleur tussen. Dus er is een grote discrepantie tussen de sector en wat er gebeurt aan de top.” Ook vrouwen ontbreken, ondanks dat Nederland topteams heeft.

Ze vertelt dat ze bij haar onderzoek naar de top nog niet één zwart persoon is tegengekomen. Daarentegen zag ze wel meer vrouwen dan ze verwacht had. “Maar zelden in de hoogste functie.”

Directiekamers is, zo legt Van den Nieuwenhuizen “de eerste visuele documentatie van directies, besturen, raden van toezicht en raden van commissarissen in Nederland. Het bevat het bedrijfsleven, overheidsinstanties, de culturele sector, het onderwijs en politieke partijen.” Iedere dag wordt er een nieuwe kamer toegevoegd tot in totaal een stuk of honderd.

Van den Nieuwenhuizen wil er een discussie over representatie mee los maken. Voel je je vertegenwoordigd door deze mensen? “Bij politiek bijvoorbeeld is dat heel belangrijk. Bij het CDA is niemand van kleur te bekennen, op één persoon na die verantwoordelijk is voor het ‘diversiteitsnetwerk’.”