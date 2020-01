Zomer in Australië: bosbranden, overstromingen en dodelijke spinnenplaag

De weersomstandigheden in Australië hebben geleid tot een nieuw gevaar. Experts waarschuwen voor een spinnenplaag van de trechterwebspin. Het gif van deze spin kan dodelijk zijn.

Experts van het Australian Reptile Park waarschuwen dat de recente regenbuien en de daaropvolgende warme dagen hebben geleid tot “perfecte omstandigheden”, die zorgen voor een flinke toename. Australiërs die een trechterspin tegenkomen, wordt gevraagd het dodelijke beestje te vangen en in te leveren bij het antigifcentrum van het Australian Reptile park.

tw// spider & swearing in vid NOW ITS ON MY LAUNDRY CEILING HELP pic.twitter.com/sSeV5tHHLq — cj ‎⍟ HELP AUSTRALIA (@buckydock) January 22, 2020

De trechterwebspin is een van de gevaarlijkste spinnen ter wereld. Ze leven in de vochtige bossen van Oost-Australië en zijn drager van een zeer snelwerkend gif. Eén beet veroorzaakt een onmiddellijke en ondraaglijke pijn, gevolgd door overmatig zweten, spiertrillingen en krampen in het hele lichaam. Bij een mannetjesbeet volgen hevige spiercontracties, waarna iemand in coma kan raken en uiteindelijk kan overlijden.