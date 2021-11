Zonder extra maatregelen code zwart

Als het demissionaire kabinet geen extra maatregelen neemt, dreigt code zwart. Die waarschuwing geven deskundigen. Zo houdt modelleur infectieziekten Marino van Zelst rekening met 2800 tot 3500 coronapatiënten in het ziekenhuis over anderhalve week, schrijft Het Parool. De vraag is of ziekenhuizen dat nog aankunnen, schrijft Van Zelst op Twitter.

En aan deze bezetting doe je nu niets meer: dat is al een voldongen feit. Die is namelijk al 'gerealiseerd' door alle besmettingen van de afgelopen 2 weken. Dus ga je berichten zoals onderstaand heel vaak lezen komende week. https://t.co/kFuRxKk8Gw — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) November 17, 2021

Ook andere coronadataverzamelaars houden serieus rekening met grote problemen in de zorg. “Code zwart is nog nooit zo dichtbij geweest”, meent bijvoorbeeld Henk-Jan Westeneng. En Stephan Okhuijsen stelt: “Code zwart voor de zorg is onvermijdelijk inmiddels.” Zij waarschuwen al enkele weken dat er moet worden ingegrepen om totale overbelasting van de zorg te voorkomen.

Martin Bootsma, modelleur infectieziekten bij het UMC Utrecht, zegt tegen Het Parool: “De piek in de ziekenhuizen moet nog komen. Er zit altijd een vertraging van anderhalf à twee weken in de ziekenhuisopnamen, want mensen raken eerst besmet en komen pas daarna in het ziekenhuis.”

Demissionair premier Mark Rutte ziet het ondertussen nog altijd zonnig in. “Het is heel goed mogelijk dat we op dit moment misschien te veel maatregelen hebben genomen en dat het best mee had kunnen vallen in de ziekenhuizen zonder die maatregelen”, zei hij dinsdag in de Kamer.

Tijdens de hoogste piek in de ziekenhuizen, vorig jaar maart, lagen er maximaal 3765 coronapatiënten in het ziekenhuis. Omdat het ziekteverzuim in en de uitstroom uit de zorg hoog zijn, wordt het lastiger voor ziekenhuizen om een vergelijkbaar aantal patiënten op te vangen.

Het aantal infecties ligt op dit moment hoger dan ooit eerder gemeten in Nederland. Dankzij de coronavaccins belanden er wel minder besmette mensen in het ziekenhuis.