Zonne-energie voorkomt stroomuitval in oliestaat Texas

Nadat het stroomnetwerk in Texas eerder dit jaar platging door extreme kou, dreigt nu hetzelfde te gebeuren door de hitte. Door de warmte neemt de stroomvraag toe en kraakt het netwerk in de Amerikaanse staat opnieuw in zijn voegen.

Dat er nog altijd elektriciteit uit het stopcontact komt in de oliestaat, is volgens deskundigen te danken aan het toegenomen aanbod van zonne-energie. In geen enkele andere Amerikaanse staat werden de afgelopen jaren meer zonnepanelen neergelegd.

“Zonder zonneweides zouden we nu waarschijnlijk aan de lopende band stroomstoringen hebben gehad”, zegt hoogleraar civiele techniek Dan Cohan tegen The Guardian. “We hebben nu vijf keer zoveel zonne-energie als vijf jaar geleden.”

Of dat genoeg zal zijn, is overigens nog de vraag. De verwachting is dat het in juli en augustus nog warmer wordt, en de vraag naar elektriciteit nog verder toeneemt. Bij hele hoge temperaturen nemen de prestaties van zonnepanelen bovendien iets af.

De autoriteiten in Texas roepen bewoners op om zuinig te doen met stroom. Zo krijgen Texanen het advies om thermostaten op 25,5 graden te zetten, en geen gebruik te maken van energieslurpers als drogers en zwembadpompen.

cc-foto: Jukka Niittymaa