Een strandtent in het Griekse Santorini heeft mogelijk de oplossing om zowel strandgasten te kunnen verwelkomen, als het besmettingsrisico voor Covid-19 te verkleinen: plexiglazen omheiningen om de ligbedden.

Eigenaar van de strandtent Charlie Chahine zegt tegen Griekse media niet langer te kunnen wachten tot de overheid met oplossingen of aanbevelingen komt. Hij wil nu zelf een oplossing bieden om in de zomer gewoon open te kunnen voor toeristen.

Ook in Griekenland gelden strikte coronamaatregelen. De verwachting is dat het nog maanden duurt voor die verlicht kunnen worden. Voor de Griekse eilanden waar de bewoners in grote mate afhankelijk zijn van het toerisme betekent dat een grote strop. Om de economische klap te verzachten komen er met name vanuit de toeristische sector initiatieven om toch gasten te kunnen verwelkomen.

De strandtent in Santorini hoopt dat hun oplossing een werkbare blijkt en wordt overgenomen. Het plexiglas is overigens niet de enige maatregel die genomen wordt. Bij de strandbedden worden ook ontsmettingsmiddelen geleverd en al het personeel wordt uitgerust met beschermende kleding en mondkapjes.

cc-foto: Peakpx