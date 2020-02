Zoon Trump krijgt vergunning om grizzlybeer dood te schieten in Alaska

Donald Trump junior is dol op het doodmaken van dieren. Nu wordt hem de gelegenheid geboden om een grizzlybeer dood te schieten in het noordwesten van Alaska. Normaal gesproken wordt er vanwege de grote belangstelling geloot bij de uitgifte van dergelijke vergunningen maar in dit geval zijn er volgens de natuurbeheerder weinig aanmeldingen geweest en kreeg Trump de toestemming rechtstreeks. De zoon moest wel 1000 dollar inschrijfgeld betalen voor de loting en 160 dollar voor de vergunning. Later dit jaar gaat hij in dezelfde staat voor de lol nog herten en eenden doodschieten.

In Alaska leven naar schatting zo’n 30.000 grizzlyberen. President Trump wil het mogelijk maken dat de dieren ook in reservaten bejaagd kunnen worden. Volgens voorstanders van de jacht is dat nodig omdat daarmee ook ruimte komt om op andere dieren te jagen.

How quickly the press forgot about Donald Trumps spoiled kids being exotic animal killers but I didn't. #CecilTheLion pic.twitter.com/nVEcY0Q62Q — Meghan Chavalier (@MeghanChavalier) July 28, 2015

In het verleden schoot de jonge Donald de meest uiteenlopende dieren dood, van een olifant waarvan hj als trofee de staart afsneed tot een jachtluipaard en krokodil.