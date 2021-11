‘Zorg ervoor dat de groep vaccinweigeraars niet groter gaat worden’

Francisco van Jole is zeer lovend over het optreden van Hugo de Jonge tijdens de persconferentie. “Dit was zijn beste tot nu toe”, aldus de commentator. “Ik vond vooral de manier waarop hij zich tot de ongevaccineerden richtte ‘denk er nog eens over na’ heel er goed.” Over Rutte daarentegen was hij niet te spreken. “Behalve aan het begin, de manier waarop hij het sluimerend conflict tussen gevaccineerden en ongevaccineerden probeerde te de-escaleren was goed. In het buitenland zie je toch wel politiek leiders de schuld in de schoenen van ongevaccineerden schuiven en dat gaat niks oplossen.”

Peter Kee wijst er op dat het kabinet het probleem heeft dat niet zeker is of de Kamer de maatregelen steunt. “De ChristenUnie is tegen uitbreiding van de coronapas, omdat een deel van hun achterban in de biblebelt woont. De PvdA heeft de coronapas eerder gesteund maar GroenLinks niet. Ik heb de indruk dat de PvdA nu ook wel zal instemmen met het verruimen van de coronapas. Om het door de Eerste Kamer te krijgen hebben ze nog weer meer partijen nodig want daar heeft Volt geen zetel.”

Van Jole wijst er op dat Rutte niet over kritiek op het beleid wilde ingaan tijdens de vragen van de pers. “Terwijl het al de derde keer is dat het misgaat vanwege het beleid.” Kee is het daar mee eens. “Het is weer te laat, te slap, te laf. Er wordt eindeloos naar compromissen gezocht.” Van Jole stoort zich aan het feit dat er nu weer extra tijd wordt gevraagd om de juridische onderbouwing voor de maatregelen rond te krijgen. “Daar hadden ze al veel eerder mee kunnen beginnen.”

Daarna gaat het over de vaccinatiedrang of -dwang die volgens Rutte en De Jonge niet bestaan in Nederland. Volgens Kee heeft De Jonge omdat hij dagelijks geconfronteerd wordt met de ellende in de zorg het helemaal gehad met vaccinweigeraars. Hij voorziet dat er meer druk uitgeoefend zal gaan worden op de weigeraars. “Of gaan we zaken opnieuw sluiten? Dat is de keuze. Gaan we met z’n allen weer terug naar strenge maatregelen of krijgen gevaccineerden toch meer vrijheden?”

Van Jole wijst er op dat ongevaccineerden in Nederland amper een strobreed in de weg wordt gelegd. “In Frankrijk worden zorgmedewerkers ontslagen als ze zich niet laten vaccineren. In 15 departementen krijgen ze vervolgens ook geen uitkering meer. In Duitsland worden ze geweigerd in nachtclubs. In Nederland is dat allemaal niet aan de orde. In Estland dreigt ontslag voor een minister die zich niet wil laten vaccineren. Het zou interessant zijn om te zien wat Rutte in zo’n geval zou doen. Want dan komt zijn verhaal dat het je eigen keuze is wel op losse schroeven te staan.”

Van Jole stelt dat de regering aan de burgers duidelijk moet maken dat dit nog wel eens heel lang kan gaan duren. “Ze praten elke keer over licht aan het einde van de tunnel. Maar dan komt er daarna weer een nieuwe tunnel. Als we pech hebben. En pas er voor op dat de groep mensen die zich niet wil laten vaccineren niet groter gaat worden. Als het debat gemeden wordt en er geen sociale druk is kan dat wel gebeuren. We zijn nu een keer gevaccineerd maar misschien moet dat nog wel een keer, of nog twee of drie keer. En dan moet het probleem niet groter worden.”