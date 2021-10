Zorg moet zich voorbereiden op nieuwe golf corona, overbelasting ic’s

Er kan misschien binnenkort weer geapplaudisseerd worden voor de zorg want het aantal coronabesmettingen blijft oplopen en overbelasting van de ziekenhuizen dreigt. Het RIVM meldde vandaag 3737 nieuwe besmettingen, een stijging van 19 ten opzichte van gisteren. Over de hele week genomen is er sprake van een gemiddelde stijging van 51 procent in vergelijking met een week eerder. In de ziekenhuizen liggen nu 546 mensen die besmet zijn met het virus. 138 van hen verblijven op de intensive care. Er overleden de afgelopen week gemiddeld 5 mensen per dag aan het virus. Vorige week waren dat er 3 per dag. Het overgrote deel van de mensen die in het ziekenhuis belanden betreft ongevaccineerden. Vier op de vijf van de patiënten is niet gevaccineerd.

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding en modelleur Jacco Wallinga, beiden van het RIVM, verklaren in een interview met de NOS dat overbelasting van de zorg steeds waarschijnlijker wordt. Dat wil overigens niet zeggen dat het daadwerkelijk zo ver gaat komen. Veel is afhankelijk van hoe de pandemie weer om zich heen gaat grijpen. Het oplopen van de cijfers betekent wel dat het OMT adviseert voorlopig geen nieuwe versoepelingen van de maatregelen door te voeren ook al is de pandemie niet meer zo schrikbarend, aldus Van Dissel:

“Besmettingen betekenen nu iets heel anders dan vorig jaar. De gemelde besmettingen zijn aangetroffen bij een mix van allerlei verschillende groepen, daardoor is het moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren met de opnames. In die zin is het nu niet duidelijk of we ons ongerust moeten maken of niet.”

Voorspellingen van het RIVM gaan uit van 180 coronapatiënten op de ic’s in januari maar dat kan ook oplopen tot 400 en dat betekent dat er voor andere medische handelingen geen ruimte meer is. Reguliere behandelingen van zieke burgers moeten dan uitgesteld worden. RIVM-deskundige Wallinga zegt dat het mogelijk is dat de besmettingen zich langzaam verspreiden van de ene naar de andere gemeente. Dan zou de zorg landelijk de pandemie aankunnen. Van Dissel wijst er op dat de ontwikkeling van de pandemie ook afhankelijk is van de weersomstandigheden en dat niemand kan zeggen hoe die er tot april uit zullen zien. De pandemiebestrijders hopen dat nog meer burgers zich laten vaccineren, aangezien dat het beste middel is om de ziekte te bestrijden.

De NOS vraagt Van Dissel te reageren op een deze week verschenen kritisch rapport van het internationale adviesbureau KPMG. Daarin wordt gesteld dat Nederland de pandemie verkeerd bestreed door zich te richten op het beperken van de ziekenhuisopnames in plaats van besmettingen. De RIVM-topman wil daar niet op regaeren omdat hij het rapport nog niet heeft gelezen.