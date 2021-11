Zorg onthutst: waarom wordt er zolang gewacht met boostershot?

Zorgmedewerkers vinden dat Nederland sneller moet beginnen met het zetten van de derde prik bij ouderen. De planning is nu om op 6 december te starten met de booster-vaccinaties.

Volgens Chantal Bleeker, hoogleraar uitbraken van infectieziekten en internist-infectioloog in het Radboudumc, is dat te laat. “Hoewel de vaccins nog steeds heel goed werken, weten we uit meerdere studies dat bij 60-plussers de bescherming tegen corona sneller afneemt dan bij jongeren”, legt zij uit in de Gelderlander.

Er worden nu elke dag meer oudere volledig gevaccineerde mensen opgenomen in het 🏥. Ook de mensen in verpleeghuizen worden nu weer getroffen. Laten we hen zo snel mogelijk beter beschermen: alsjeblieft maandag beginnen met de #booster 💉 en niet wachten tot december! — Chantal Bleeker-Rovers (@BleekerRovers) November 6, 2021

Armand Girbes, hoofd van de Intensive Care (IC) in het Amsterdam UMC, begrijpt evenmin waarom Hugo de Jonge pas over een maand wil beginnen met de booster-prikken. “De vaccins liggen klaar, dus waar wachten we op? De beste IC-behandeling is het voorkomen ervan”, zegt hij tegen AT5.

Ook andere artsen slaan alarm. “Mijn kwetsbare patiënten, allemaal gevaccineerd, beginnen nu ziek te worden”, schrijft huisarts Bart Bruijn op Twitter.

Mijn kwetsbare patiënten, allemaal gevaccineerd, beginnen nu ziek te worden. En ze worden verdikkeme goed ziek!! WANNEER KOMT DIE BOOSTER??? — Bart Bruijn 💉 (@Bartissimus) November 8, 2021

Hoewel gevaccineerden nog altijd een aanmerkelijk kleinere kans lopen om ernstig ziek te worden, neemt de bescherming van de inentingen na verloop van tijd wel af. Volgens Bleeker daalt de bescherming bij ouderen van “ruim boven de 90 naar 89 procent”. Met alle gevolgen van dien, noteert de Gelderlander.

Op landelijke schaal heeft een klein beetje afname van bescherming al een groot effect. ,,Er worden dan in verhouding in die leeftijdsgroep toch veel mensen ernstig ziek. Dat wil je niet, voor die mensen zelf, maar ook vanwege de enorme druk op de zorg. Een belangrijke tweede reden om meteen te beginnen met die boosters.’’

De Tweede Kamer snapt niet waarom het demissionaire kabinet zo treuzelt met de derde prik. “Dit moet sneller. Van de zomer zijn andere West-Europese landen al begonnen”, schrijft D66-Kamerlid Jan Paternotte.

Met name zestigers zouden baat hebben bij een booster, omdat zij vaak zijn ingeënt met AstraZeneca, stelt Paternotte. “Turbo erop dus”, schrijft hij. “December pas tachtigers en januari zestigers is echt te laat.”

Dit moet sneller. Van de zomer zijn andere West-Europese landen al begonnen. Met name ouderen hebben een boost voor immuunreactie deze winter nodig, zo stelde afgelopen week ook de gezondheidsraad. #draad https://t.co/2hhqJlYRpE — Jan Paternotte (@jpaternotte) November 7, 2021

Meeste besmettingen vinden (logischerwijs) plaats tussen ongevaccineerden (hoe roder, hoe meer 'besmettingsparen'). Onder gevaccineerden gebeurt dat meest bij zestigers. Van Dissel bevestigde: dit is groep die grotendeels AstraZeneca kreeg. Booster kan daar dus extra helpen. 3/6 pic.twitter.com/Dfhch1gn1U — Jan Paternotte (@jpaternotte) November 7, 2021

In september gaf de GGD tijdens afschalen grote priklocaties aan binnen 2 weken weer op vólle capaciteit te kunnen draaien. Bijvoorbeeld voor… de boosterprik. Waarom gebeurt dat dan nu niet? (@DitisdeDag, 13 september) 4/6👇https://t.co/TTPh19RRUx pic.twitter.com/KKwhgvrclS — Jan Paternotte (@jpaternotte) November 7, 2021